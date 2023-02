Drei Kellereinbrüche in Bad Lippspringer Mehrfamilienhaus

Unbekannte haben sich zwischen dem 19. Februar, 20 Uhr und dem 20. Februar, 17 Uhr, Zutritt zu drei Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses an der Burgstraße in Bad Lippspringe verschafft. Sie stahlen unter anderem zwei ferngesteuerte Autos, teilte die Polizei am Dienstag mit.

In Bad Lippspringe wurde in drei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses eingebrochen (Symbolbild).

Laut der betroffenen Bewohner seien am Sonntagabend noch alle Kellerräume unberührt gewesen. Am frühen Montagabend stellten sie dann fest, dass Räume aufgebrochen worden waren. Die Haustür sei immer verschlossen. Dienstag sei allerdings der Schnapper der Haustür so eingestellt gewesen, dass man mit leichtem Druck gegen die Haustür in das Treppenhaus gelangen konnte.

Nach Angaben der Polizei durchwühlten der oder die Täter die Räume und nahmen unter anderem zwei ferngesteuerte Autos mit. Zu weiterem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen am oder im Haus beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte über die Rufnummer 05251/3060 an die Polizei Paderborn.

Die Polizei rät zudem: Haustüren, Nebeneingangstüren sowie Türen zu Kellern und Fahrradräumen sollten stets verschlossen sein. Fahrräder darin sollten Eigentümer sicherheitshalber ebenso sichern, wie in der Öffentlichkeit. Und noch ein Appell der Polizei: „Zögern Sie nicht und melden Sie verdächtige Beobachtungen umgehend bei der Polizei über die 110!“