Drei Tage ausgelassene Stimmung beim Parkfestival in Bad Lippspringe

Bad Lippspringe

„An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit“ hallt es am Samstagabend durch den Arminiuspark. Der sonst so ruhige Park in der Kurstadt hat sich in eine bunte, laute Festivalbühne verwandelt: Mehr als 5000 Menschen grölen das Lied der Toten Hosen aus Leibeskräften mit und lassen sich von der Stimmung treiben, sie schwenken die Arme im Takt und tanzen unbeschwert über die Wiese.

Von Katharina Freise