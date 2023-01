DRK Bad Lippspringe: Ulrich Knorr mahnt zu einem Umdenken

Etwa 50 Gäste konnten der DRK-Ortsvereinsvorsitzende Ulrich Knorr (rechts) und seine Stellvertreterin Dr. Silvia Stroband zum DRK-Neujahrsempfang begrüßen. Einblicke in die aktuelle Kommunalpolitik gab Bad Lippspringes Bürgermeister Ulrich Lange.

Der Grund: Die Bereitschaft der Bevölkerung, Blut zu spenden, ist in der jüngsten Vergangenheit drastisch zurückgegangen. Beim DRK-Neujahrsempfang spielte aber auch die Lokalpolitik eine wichtige Rolle. Bürgermeister Ulrich Lange sieht die Badestadt vor wichtigen Zukunftsentscheidungen.

Bislang konnten die Blutspendedienste auf die Unterstützung der geburtenstarken Jahrgänge bauen. Doch die stehen kurz- bis mittelfristig als Blutspender nicht mehr zur Verfügung. Bisher sei es sehr schwierig gewesen, bei jüngeren Menschen die Bereitschaft zur Blutspende zu wecken, bedauerte Knorr vor den etwa 50 geladenen Gästen. In der Gesellschaft müsse ein Umdenken stattfinden.

Der DRK-Ortsvereinsvorsitzende glaubt auch die Gründe für diese besorgniserregende Entwicklung zu kennen: „Wir – als Gesellschaft und als Individuen – sind anscheinend zu satt, um unseren Nächsten noch wahrzunehmen als den, der Hilfe braucht und als den, der mir helfen kann.“ Das Leben, so Knorr, sei „ein ständiges Geben und Nehmen“. Wer das als Mensch und Gesellschaft nicht begreife, der werde verlieren, eventuell sogar sein Leben.

Bürgermeister Ulrich Lange ging in seinem Vortrag auf Fragen der aktuellen Kommunalpolitik ein. Zurzeit beraten die Fraktionen über den im Dezember eingebrachten Haushaltsentwurf für das Jahr 2023, der eine Rekord-Investitionssumme von 24 Millionen vorsieht. „Das Geld soll nicht in Prestige-Projekte fließen, sondern in Projekte, die für die weitere Zukunft Bad Lippspringes notwendig und mitentscheidend sind“, stellte Lange klar.

Bürgermeister spricht über Heilbad der „Premium Class“

So soll der seit langem geplante Neubau des Feuerwehrgerätehauses 2023 endlich in Angriff genommen werden. Im Haushaltsentwurf ist in einem ersten Schritt ein Betrag von 2,4 Millionen Euro verankert. Auf der Liste notwendiger Investitionen ganz oben steht auch der Ankauf möglicher neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen.

Zu den geplanten Großinvestitionen zählt auch der Neubau des Freibades, den das Land Nordrhein-Westfalen mit 5,4 Millionen Euro fördern will. Lange räumte in diesem Zusammenhang aber auch ein, dass der geplanten Investitionssumme von 24 Millionen Euro aktuell nur Fördermittel von 6,5 Millionen Euro gegenüberstehen.

Zudem will Lange Bad Lippspringe als Heilbad der „Premium Class“ stärken. Auch die Themen Inklusion, Mobilität der Zukunft und Maßnahmen für einen effektiven Klima- und Umweltschutz vor Ort haben seiner Aussage nach Priorität.