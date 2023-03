Rettungswagen eilt zu 2037 Einsätzen

Die Einsatzzahlen steigen weiter, die täglichen Herausforderungen nehmen zu: Die Verantwortlichen der DRK-Rettungswache in Bad Lippspringe blicken auf ein arbeitsintensives Jahr 2022 zurück. Dafür sagen die Bürgermeister von Bad Lippspringe und Schlangen Danke.

Steigende Zahlen bei der DRK-Rettungswache in Bad Lippspringe

Ulrich Lange (l.), Bürgermeister in Bad Lippspringe, und der Schlänger Bürgermeister Marcus Püster (5.v.l.) haben die DRK-Rettungswache besucht. Dabei waren: (v.l.) Rettungssanitäter Jonas Rissiek, Dr. Stefan Vogel, Geschäftsführer DRK-Kreisverband Paderborn, Mathias Kasper, stellvertretender Wachleiter, Lena Haß (im Rettungswagen), Notfallsanitäterin in Ausbildung, Gerrit Fiebig, Ausbilder Rettungsdienst, Ulrich Knorr, Vorstand DRK-Bad Lippspringe, und Rettungssanitäterin Nina Kröger.

Zu Besuch in der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) waren Marcus Püster, Bürgermeister der Gemeinde Schlangen, und Ulrich Lange, Bürgermeister der Stadt Bad Lipspringe. Mit ihrem Besuch wollten sie auch ein deutliches Zeichen setzen: Beide stehen nach eigenen Worten uneingeschränkt hinter der großen „Blaulicht-Familie“ aus Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Die Zunahme von gewalttätigen Angriffen auf selbstlose Retter mache ihrer Aussage zufolge „einfach nur sprachlos“. Ausschreitungen wie die in der Silvesternacht in Berlin habe es im heimischen ländlichen Raum glücklicherweise (noch) nicht gegeben.

Wie berichtet, haben die beiden Nachbarstädte gemeinsam einen Arbeitskreis ins Leben gerufen. In ihm sind auch die Rettungsdienste vertreten. Gemeinsames Ziel ist es, die Bürger für die Arbeit und Belange der Einsatzkräfte noch weiter zu sensibilisieren.

Wie stark die DRK-Rettungswache in Bad Lippspringe 2022 gefordert war, machte der Bericht von Leiter Alfons Twielemeier deutlich. So wurde der Rettungswagen im Vorjahr insgesamt 2099 Mal alarmiert und musste zu 2037 Einsätzen ausrücken. Bei 654 Alarmierungen kam ein Notarzt zum Einsatz. Der Krankenwagen rückte im Tagdienst zu 1099 Fahrten aus. Laut Twielemeier ist die deutlich gestiegene Zahl von Einsätzen über Bad Lippspringe hinaus im gesamten Paderborner Kreisgebiet zu beobachten.

Bagatell-Fälle nehmen zu

Twielemeier zufolge wird der Rettungsdienst aktuell „immer häufiger auch zu Fehleinsätzen oder Bagatell-Fällen gerufen“. Der Leiter der DRK-Rettungswache in Bad Lippspringe glaubt auch, den Grund für diese Entwicklung zu kennen: „Früher wurde der Patient häufig von einem Angehörigen betreut. Heute wohnen mehr Bürger allein und sind in Einzelfällen selbst bei einer Grippe oder Magen-Darm-Erkrankung überfordert.“ Twielemeier kommt im Ergebnis zu der Einschätzung: „Die Tätigkeit im Rettungsdienst hat sich insgesamt verändert.“

Es gibt aber auch Neues zu berichten. In den Kreisen Lippe, Höxter und Paderborn soll zeitnah ein „Tele-Notarzt-System“ eingerichtet werden. Die Rettungsfahrzeuge sind laut Twielemeier bereits technisch vorgerüstet. Dadurch können die Einsatzzahlen der Notärzte entlastet werden.

Die Rettungsteams – bestehend aus Notfallsanitäter und Rettungssanitäter im Rettungswagen – können dann mithilfe der Telemedizin bestimmte Notfallmedikamente verabreichen und lebensrettende Maßnahmen durch notärztliche Überwachung durchführen.

Der erfahrene Notarzt sitzt hierbei in der Rettungsleitstelle und bekommt wichtige Parameter vom Patienten angezeigt. Der Tele-Notarzt wertet EKG, Puls- und Blutdruckwerte aus, trifft daraufhin seine Entscheidung und delegiert die Rettungsmaßnahmen an die Notfallsanitäter am Notfallort.