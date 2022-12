Edelstahlkugel ist bereits beliebter Selfie-Spot

Die Kur und Badestadt ist voll von malerischen Foto- und Postkarten-Motiven: Die Burgruine zählt dazu, ebenso der Löwe am Rathaus. Und auch in der Gartenschau finden sich jede Menge schöne Foto-Motive. Seit wenigen Tagen zieht auf dem Marktplatz eine imposante Edelstahlkugel die Blicke der Besucher auf sich.

Trister Marktplatz in Bad Lippspringe wird durch begehbare Skulptur aufgewertet

Stoßen mit Glühwein auf die neu installierte Edelstahlkugel auf dem Marktplatz an: (von links) Till Kremeyer (Kämmerer), Tanja Berghahn-Macken (Bauamtsleiterin), Martin Horstmann (Schlosserei Horstmann) und Bürgermeister Ulrich Lange.

Zu trist, nicht attraktiv genug, wenig einladend: Das ist das Ergebnis zweier von Stadt und Seniorenbeirat durchgeführten Umfragen in den Jahren 2021 und 2022. Keine Frage: Der vor sieben Jahren neu gestaltete Marktplatz in Bad Lippspringe (zwei Millionen Euro teuer) steht nicht erst seit gestern in der Kritik. Ein Treffpunkt für Jung und Alt sollte hier entstehen. Diese Hoffnung hat sich aber bis heute nicht erfüllt.

Im Kulturausschuss wurde wiederholt über kleinere bauliche Veränderungen nachgedacht. Auf der Wunschliste ganz oben stand von Anfang an ein weißes Sonnensegel, das sich über die Mitte des Platzes spannt. Gerade an heißen Sommertagen sollte so die Aufenthaltsqualität vor Ort verbessert werden. Zusätzliche Wünsche waren seniorengerechte Bänke und Sitzgelegenheiten, mehr Grün und künftig auch attraktive Veranstaltungen auf dem Marktplatz.

4,50 Meter Durchmesser

Rechtzeitig vor Weihnachten haben Stadt und Marketing GmbH ein erstes sichtbares Zeichen gesetzt. Seit wenigen Tagen zieht eine auf dem Marktplatz neu installierte Edelstahlkugel die Blicke auf sich. Die Kugel hat einen Durchmesser von etwa 4,50 Metern mit einer nach unten abgeflachten Standfläche. Die Skulptur ist begehbar. Zwei Rundbögen dienen als Ein- und Ausgang. Die Konstruktion besteht im Wesentlichen aus Edelstahlstäben. Wie Bauamtsleiterin Tanja Berghahn-Macken gegenüber dieser Zeitung deutlich macht, lässt sich die Kugel auch abbauen, in vier Teile zerlegen und ohne großen Aufwand an eine andere Stelle auf dem Marktplatz versetzen.

Gebaut wurde die Edelstahlkugel von der Bad Lippspringer Schlosserei Horstmann. „Das war für unsere Mitarbeiter eine wirklich reizvolle Aufgabe“, erinnert sich Firmeninhaber Martin Horstmann. Aktuell ist die Kugel adventlich geschmückt, später soll sie neu dekoriert werden und so ein stetig wechselndes Gesicht bekommen. Berghahn-Macken zufolge ist die Auswahl an unterschiedlichen Themen und Anlässen im Jahreskreis sehr groß. Wer will, der kann unter www.unser-bali.de auch eigene Themenwünsche einbringen.

Direkt nach ihrer Präsentation wurde die Kugel schon eifrig fotografiert und als Selfie-Spot genutzt.