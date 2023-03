Mehr als 70 Mitglieder trafen sich zur Versammlung im Gasthof Sibille-Ostmann in Schlangen. Klaus Lappe blickte in seinem Bericht auf einige Höhepunkte des Vereinslebens im vergangenen Jahr zurück.

Wanderwart Franz-Josef Koch gab bekannt, dass nach Wiederaufnahme der Wanderungen – dies war coronabedingt erst am 16. März möglich – 1135 Vereinsmitglieder im vergangenen Jahr insgesamt 8448 Kilometer erwandert haben. Hinzu kamen noch 185 Wandergäste aus der Umgebung, Touristen und Personen aus den hiesigen Kliniken, mit 1350 Wanderkilometern.

Erfreulicherweise konnte der Verein aus dem Mitgliederkreis mehrere neue Wanderführer gewinnen. Somit verfügt der EGV jetzt über insgesamt elf Wanderführer (zwei Frauen und neun Männer). Diese Anzahl sei auch erforderlich, da bei den Wanderungen mit zwei unterschiedlich vitalen Gruppen mindestens drei Wanderführer eingesetzt werden müssten.

Als beste Wanderer wurden Franz-Josef Koch, Theresia Bannas, Helmut Vater, Hannelore Mandel, Gaby Leifels und Wolfgang Freitag geehrt. Die Damen erhielten einen Blumenstrauß, die Herren eine Flasche Wein.

Im vergangenen Jahr hat der Verein an dem Förderprogramm „100 Förderpakete für Vereine in der Region“ der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG teilgenommen. Für ihr Projekt: „Wandererlebnis in der Region mit zwei unterschiedlich vitalen Gruppen“ wurde der EGV mit einem maßgeblichen Betrag gefördert. Die Sparkasse Paderborn-Detmold ermöglichte es dem Verein zudem, neue Westen für die Wanderführer anzuschaffen.

Bei den Vorstandswahlen wurde Klaus Lappe als erster Vorsitzender bestätigt. Für zwei Jahre gewählt wurden außerdem Manfred Schroers als Kassierer, Franz-Josef Koch als Wanderwart, Bernhard Ruth als Schriftführer, als Wegewart Siegfried Klefges, als Beisitzer Friedhelm Meyer und als zweiter Kassenprüfer Helmut Vater. Stellvertreter des ersten Vorsitzenden ist Wilfried Bosseler.