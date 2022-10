Ehrenamtliche machen seit 2003 Kino in Bad Lippspringe

Wer an Kino denkt, denkt wahrscheinlich an den typischen Popcorn-Geruch. Dass es auch ohne die süße Knabberei geht, beweist das Team von Odins Filmtheater in Bad Lippspringe seit fast 20 Jahren. Hier gibt es zwar kein Popcorn, das nach den Vorstellungen in Sesseln oder im Teppich klebt, stattdessen aber andere Leckereien aus der süßen Ecke und den Charme aktueller Filme auf großer Leinwand.

Seit 2003 gibt es Odins Filmtheater im Lippe-Institut. Zwei Vorstellungen pro Woche bringen Kinoatmosphäre in die Kurstadt. Möglich machen dies 35 aktive Kinofreunde, die sich ehrenamtlich um den Ablauf der Vorstellungen kümmern. Vom Kartenverkauf über die süße Ecke bis hin zur Filmvorführung: „Wir lieben einfach Kino“, sagt Reinhard Brockmann, stellvertretender Vorsitzender des Vereins „Odins Filmtheater Bad Lippspringe“. Die Ehrenamtlichen teilen sich in vier Teams auf, die wochenweise an der Reihe sind.

Kinosaal hat 100 Plätze

Den Kinosaal im Lippe-Institut mit 100 Plätzen stellt das MZG dafür kostenlos zur Verfügung. Mit der Vereinsgründung begann 2014 eine neue Ära: Nach dem Ende der analogen Technik wollten die Kinofreunde den Schritt in die Zukunft wagen und auf digital umstellen. Reinhard Brockmann erinnert sich: „Wir brauchten 50.000 Euro und haben um Spenden geworben. Man musste niemanden überzeugen, dass es in Bad Lippspringe ein Kino geben sollte. Jeder wollte etwas geben.“ Mit 30.000 Euro aus der Bürgerschaft und 25.000 Euro an Zuschüssen wurde die Technik umgestellt und am 15. April 2015 begann das digitale Zeitalter im Odins.

Zum Kinobesuch gibt es auch die passende Eintrittskarte. Foto: Oliver Schwabe

Odins Filmtheater wird übrigens komplett ehrenamtlich geführt. Auch die Filmauswahl liegt in der Hand der Ehrenamtlichen. Zehn Mitgliedern machen jeweils zwei Vorschläge. Die am häufigsten genannten Titel kauft Manuela Fischer dann ein. Französische Komödien sind der Renner, Blockbuster und Fantasy laufen dagegen nicht so gut. „Wir rennen nicht großen Filmen im Kino hinterher, sondern versuchen, uns davon abzuheben“, erzählt Petra Krieger-Brockmann. Sehr gut kam zum Beispiel der dritte Teil der französischen Komödie „Monsieur Claude und seine Töchter“ mit 50 Zuschauern an, berichtet Monika Stappert: „Im Schnitt haben wir 25 bis 35 Zuschauer pro Vorstellung. Vor Corona. Jetzt liegen wir bei 16 bis 17.“ Aber die Anzahl der Zuschauer ist für das Filmtheater-Team nicht ausschlaggebend: „Wir lieben es einfach, Filme zu zeigen“, betont Ottokar Fischer. Im eigens dafür eingerichteten Vorführraum steht der Projektor, der das Kino-Erlebnis von Festplatte auf Leinwand bringt.

Hochzeitsgesellschaft kommt zur Filmvorführung

Der beste Film im Odins Filmtheater war mit Abstand „Der Junge muss an die frische Luft“ von und mit Hape Kerkeling. „Wir hatten über 1000 Zuschauer in elf Vorstellungen und waren immer ausverkauft“, erinnert sich Manuela Fischer. Aber auch ernstere Themen wie Kernkraft, Ernährung und Emanzipation laufen gut. Und Filme von lokalen Filmemachern wie Peter Schanz ziehen die Zuschauer an: „Peter Schanz ist bei den Vorstellungen dabei und spricht hinterher noch über den Film“, weiß Reinhard Brockmann.

Odins Filmtheater befindet sich im Lippe-Institut in Bad Lippspringe. Foto: Oliver Schwabe

Der bewegende Film „Die Bilderkriegerin“ über das Leben der Fotografin Anja Niedringhaus aus Höxter, die mit ihren Bildern aus Krisengebieten berichtete und bei einem Einsatz erschossen wurde, hatte einen großen Einzugsbereich, weiß Monika Stappert: „Wir hatten Zuschauer aus Neuenbeken, Schlangen, Borchen, Bad Oeynhausen, Paderborn und Halle.“

Von der Festplatte auf die Kinoleinwand: Filmvorführerin Manuela Fischer präsentiert die moderne Kinotechnik. Foto: Oliver Schwabe

Für die Ehrenamtlichen zählt vor allem das Gemeinschaftsgefühl und regelmäßig Leute zu treffen. Das Ungewöhnlichste, was sie mal erlebt haben, war eine Hochzeitsgesellschaft: „Das Hochzeitspaar kam aus Frankfurt und vom Bodensee und hatte sich die Burg als Kulisse für die Trauung ausgesucht. Nach den Hochzeitsbildern am Flughafen Paderborn-Lippstadt sind sie dann zu uns in die Vorstellung gekommen“, erinnert sich Monika Stappert. Als die Hochzeitsgäste im Lippe-Institut eintrafen, wurden sie mit Sekt empfangen, bevor es in den Kinosaal ging. Es lief „Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?“.

Sondervorstellungen für Schulen und Kitas

Auch Schulen und Kitas ermöglichen die Cineasten den Besuch des Kinos. Dafür gibt es Sondervorstellungen. Solche sind manchmal auch an Heiligabend zum Warten auf das Christkind oder an Silvester angesetzt. Ein Blick ins monatlich erscheinende Programm lohnt. Im Gedenken an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 zeigen die Filmfreunde rund um das Datum Filme, die sich mit der Geschichte befassen. Am 11. und 16. November ist in diesem Jahr der Film „Wir sind Juden aus Breslau“ zu sehen, der überlebende Jugendliche und ihre Schicksale nach 1933 thematisiert.

Als kulturelles Aushängeschild ausgezeichnet

Für ihren vielseitigen Einsatz sind die Ehrenamtlichen von Odins Filmtheater vor Kurzem, wie berichtet, von Westfalen Weser als kulturelles Aushängeschild der Region ausgezeichnet worden und haben einen mit 6000 Euro dotierten Hauptpreis gewonnen. Die Jury begründete ihre Entscheidung so: „Ehrenamt funktioniert nicht ohne Leidenschaft, und diese pflegt man hier nicht nur für den Film, sondern auch und gerade für das Kino. Damit schafft der Verein seit fast zwei Jahrzehnten eine solide Insel in der schmelzenden Kinolandschaft.“

Odins „süße“ Ecke: Hier verkauft Gabriele Wenzlau neben anderen Ehrenamtlichen Getränke und Süßigkeiten. Foto: Oliver Schwabe

Die Anerkennung freut das Team von Odins Filmtheater: „Wir verstehen den Gewinn auch als Auszeichnung für unseren langen Atem und unsere Geduld in den jüngst schweren Zeiten für alle Kinos. Die Auszeichnung würdigt auch die Tatsache, dass es ohne uns in Bad Lippspringe kein Kino gäbe“, sagt Vorsitzender Ottokar Fischer. Bei der Gründung von Odins Filmtheater 2003 war das letzte kommerzielle Kino in der Stadt bereits 29 Jahre geschlossen.

Mittlerweile haben gut 45.000 Filmfans sich eine Karte im Odins Filmtheater gekauft. Sie schätzen die gute Erreichbarkeit, die gemütliche Atmosphäre und die großen Filme zum kleinen Preis, erzählen die Filmfreunde. Und das auch ganz ohne Popcorn.