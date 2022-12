Ein Jahr die Gartenschau Bad Lippspringe erleben

Farbenfrohe Blumenpracht, entspannte Waldidylle, abwechslungsreiche Spielplätze, der einzige Grüffelo-Pfad Deutschlands sowie familienfreundliche Veranstaltungen wie das Waldleuchten, die Sandwelten und das Kürbisfestival erwarten die Besucher der Gartenschau Bad Lippspringe auch in 2023. Der Vorverkauf der Jahreskarten für 2023 läuft bereits.

Auch das Waldleuchten gehört 2023 wieder zu den Veranstaltungen in der Gartenschau.

Für erwachsene Einzelpersonen sowie Familien mit einem Erwachsenen und beliebig vielen eigenen (Enkel-) Kindern bis 17 Jahre ist die Gartenschau-Jahreskarte aktuell fünf Euro günstiger und kostet somit 40 Euro. Für Personen, die einen Ermäßigungsanspruch haben, ist sie gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises für 35 Euro erhältlich. Und Familien mit zwei Erwachsenen und beliebig vielen eigenen (Enkel-) Kindern bis 17 Jahre zahlen im Vorverkauf, der noch bis zum 8. Januar läuft, 80 Euro.

Die Karten sind entweder über den Online-Shop oder täglich von 10 bis 17 Uhr in der Tourist Information, Lindenstraße 1a, erhältlich. An Heiligabend sowie am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag ist die Tourist Information von 10 bis 14 Uhr geöffnet.