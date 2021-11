Ein Zentralbüro für neun Gemeinden in Bad Lippspringe

Bad Lippspringe

2016 haben sich neun Kirchengemeinden im Erzbistum Paderborn zum Pastoralen Raum an Egge und Lippe zusammengeschlossen. In diesen Tagen ist in Bad Lippspringe mit dem Bau eines gemeinsamen Zentralbüros für den Pastoralen Raum begonnen worden.

Von Klaus Karenfeld