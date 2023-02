Einbrecher auf frischer Tat in Bad Lippspringe gestört

Ein Einbrecher wurde am Samstagmorgen (25. Februar) in Bad Lippspringe durch eine Hausbewohnerin gestört. Der Täter flüchtete zu Fuß. Ob er Diebesgut dabei hatte, steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest. Gesucht werden nun Zeugen.

Die Tat geschah laut Polizeibericht in einem Mehrfamilienhaus an der Sachsenstraße in Bad Lippspringe. Dort hatte sich ein unbekannter Täter Zugang zu den Kellerräumen verschafft. Als die Hausbewohnerin ihn entdeckt hatte, flüchtete die Person durch die Kellertür von der Sachsenstraße über die Savignystraße in Richtung Bleichstraße.

Der Täter wurde laut Polizei wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, ca. 30 Jahre alt. Bekleidet war er zum Tatzeitpunkt mit einer blauen Jeanshose, einer grünen Tarnjacke und einer grünen Tarnmütze.

Wie die Polizei weiter mitteilt, soll diese Person bereits am Freitag dort im Bereich unterwegs gewesen sein und aus anderen Kellern Lebensmittel und Koffer entwendet haben.

Bei der Tat in der Sachsenstraße am Samstag (25. Februar) wurden laut Polizeiangaben vier Kellerräume durchsucht. Das Diebesgut steht den weiteren Angaben zufolge noch nicht fest.

Die Polizei Paderborn bittet Zeugen und Anwohner, die Hinweise auf die beschriebene Person oder deren Aufenthaltsort geben können, sich unter Tel. 05251/3060 zu melden.

Kellereinbrüche gab es in Bad Lippspringe auch bereits zwischen dem 19. und 20. Februar. Dabei erbeuteten bislang unbekannte Täter unter anderem zwei ferngesteuerte Autos.