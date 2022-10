„Knocke Moden“ in Bad Lippspringe schließt nach mehr als einem halben Jahrhundert

Bad Lippspringe

In der Marktstraße 8 in Bad Lippspringe kleben in orange bereits seit Wochen die Schilder „Ausverkauf“ an den großen Glasfenstern. Die Inhaberin des Geschäfts „Knocke Moden“, Petra Peters, hat sich entschlossen, das familiengeführte Geschäft nach 51 Jahren nun zu schließen. Am vergangenen Freitag hat Peters das Geschäft zum letzten Mal aufgeschlossen – zumindest für den Kundenbetrieb. Grundsätzlich bleibt der Laden in ihrem Besitz. Sie ist auf der Suche nach einem geeigneten Nachmieter. Einen Nachfolger zu finden, war nicht möglich.

Von Katharina Freise