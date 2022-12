Eintrittspreise im Freibad Bad Lippspringe bleiben stabil

Das Thermal-Freibad in Bad Lippspringe befindet sich noch tief im Winterschlaf. Die Vorbereitungen auf die Saison 2023 sind aber bereits angelaufen. Kurz vor Weihnachten überrascht die Stadt mit einer guten Nachricht für alle Schwimmfreunde: Trotz Energiekrise und Inflation sollen die Eintrittspreise stabil bleiben.

Das Freibad und die Therme in Bad Lippspringe.

Insgesamt etwa 45.000 Gäste haben 2022 das Badestädter Freibad besucht. „Mit dieser Zahl knüpfen wir an das gute Ergebnis von 2019 an, also vor Beginn der Corona-Pandemie“, erläutert Bauamtsleiterin Tanja Berghahn-Macken gegenüber dieser Zeitung.

Ein gutes Zeugnis stellt die Stadt auch dem Ende 2021 geschlossenen Betriebsführungsvertrag mit der benachbarten Westfalen-Therme aus. „Unsere Erwartungen haben sich voll erfüllt“, macht Bürgermeister Ulrich Lange im Gespräch deutlich. Nach Zustimmung durch den Stadtrat wurde der Vertrag Anfang Dezember 2022 um ein weiteres Jahr verlängert.

Die Vorteile liegen Lange zufolge auf der Hand: „Es wird immer schwieriger, qualitativ gutes Personal zu finden, das beispielsweise für die Aufsicht am Beckenrand verantwortlich zeichnet. Das ist aber ein bundesweites Problem.“ Die Folge: Schwimmbäder müssten stunden- oder tageweise, in einigen Fällen sogar ganz geschlossen bleiben.

Der Betriebsführungsvertrag zwischen der Stadt Bad Lippspringe und der Westfalen Therme wurde jetzt um ein Jahr verlängert. Das Foto zeigt die Geschäftsführer der Therme Robin Stork (links) und Norbert Leibold (rechts) sowie Bürgermeister Ulrich Lange. Foto: Stadt Bad Lippspringe

Therme stellt auch das Aufsichtspersonal

In Bad Lippspringe stand diese Frage laut Lange zu keinem Zeitpunkt im Raum. Im Betriebsführungsvertrag sei klar geregelt, dass die Westfalen-Therme auch das notwendige Aufsichtspersonal für das benachbarte Freibad stellt. Aber nicht nur das: Die Therme ist auch für die Brennstoff-Beschaffung zuständig und stellt die Wasserqualität durchgehend sicher.

2022 kam auch das Aus für den bisher von der Stadt betriebenen Freibad-Kiosk. Die Besucher können seitdem auf das komplette Gastro-Angebot der Therme zurückgreifen – es reicht von leckeren Snacks für den kleinen Hunger zwischendurch, über kühle Getränke, Süßigkeiten und Salate bis hin zu kompletten Gerichten. „Viele Besucher haben das breit gefächerte Angebot der Therme gerne angenommen“ betont Lange und verweist in diesem Zusammenhang auf „zahlreiche positive Rückmeldungen“.

Energiesparen hat Priorität

Energiesparen hat auch im Freibad Priorität. Der Bürgermeister macht das an einem Beispiel deutlich: „Bisher war es so, dass unser Freibad jeweils am 1. Mai eines Jahres geöffnet hat. Das warme Thermalwasser machte das möglich. Es kam aber auch vor, dass sich der Frühling verspätete, und das Wasser im Freibad zusätzlich aufgeheizt werden musste. Künftig dürfte das angesichts ständig steigender Energiekosten ein ernsthaftes Problem sein. Die Suche nach möglichen Energiesparpotenzialen ist und bleibt das Gebot der Stunde. Auch im Freibad.“

Lange zufolge stehen aktuell zwei mögliche Alternativen im Raum: So sei zu überlegen, den Start der Schwimmsaison im Fall einer zu niedrigen Wassertemperatur Anfang Mai um wenige Wochen zu verschieben. Alternativ sei daran gedacht, die Freibad-Saison – wie gewohnt – pünktlich am 1. Mai zu starten, aber auf eine zusätzliche Beheizung des Wassers zu verzichten.

Jahreskarten kosten zwischen 85 und 135 Euro

Kurz vor Weihnachten hat die Stadt noch eine gute Nachricht: An den Eintrittspreisen im Freibad wird sich 2023 nichts ändern. Die Jahreskarte für einen Erwachsenen und einer beliebigen Zahl von Kinder, die in einer Wohn- oder Wirtschaftsgemeinschaft leben, ist zum Preis von 100 Euro erhältlich (mit Familienpass für 85 Euro). Bei zwei Erwachsenen plus Kindern sind 150 Euro zu zahlen (mit Familienpass 135 Euro).

Die Karten für die Saison 2023 sind ab sofort über den Onlineshop beziehungsweise direkt in der Westfalen-Therme erhältlich. Im Onlineshop besteht die Möglichkeit, den Gutschein direkt zu Hause auszudrucken.