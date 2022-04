Endspurt beim Waldleuchten

Beeindruckende Lichtobjekte, tausende bunte Lampen und Strahler sowie eine neue 3D-Videoshow in der Niewels-Fontäne: Wer das Waldleuchten 2022 in der Gartenschau Bad Lippspringe noch nicht gesehen hat, muss sich beeilen. Die beliebte Veranstaltung endet an diesem Sonntag, 24. April.

Für Jahreskarten-Inhaber ist der Eintritt wie gewohnt kostenfrei.

Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld von „world of lights“ hat, wie berichtet, mit Leuchtobjekten wie dem Hasen im Kornfeld, der Regenbogentreppe sowie lebensechten Dinosaurier-Animationen für Begeisterung bei den großen und kleinen Gartenschau-Besuchern gesorgt. Zu den beliebtesten Fotomotiven zählt nach Angaben der Gartenschau das Friedenszeichen an den Mersmannteichen, das wie alle anderen Elemente des Waldleuchtens nur noch wenige Tage lang bewundert werden kann.

Die Kassen und der Einlass zum Waldleuchten am Haupteingang an der Tourist Information sind bis Sonntag, 24. April, täglich bis 22 Uhr geöffnet. Die Veranstaltung beginnt jeweils bei Einbruch der Dämmerung und dauert bis Mitternacht. Für Jahreskarten-Inhaber ist der Eintritt frei, alle anderen Besucher zahlen von 17 Uhr an 7,50 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder von drei bis einschließlich 13 Jahren. Rabatte seien nicht möglich, wie es in einer Mitteilung der Gartenschau heißt.

Die Tickets sind vor Ort und über den Online-Shop unter www.gartenschau-badlippspringe.de erhältlich.