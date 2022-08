Energiesparmaßnahmen in Bad Lippspringe vorgestellt

Die Stadt Bad Lippspringe reagiert auf die Folgen der weltweiten Energiekrise. Erstes konkretes Ergebnis ist ein auf die Kur- und Badestadt zugeschnittenes Maßnahmenpaket, das die Verwaltung am Montagabend im Stadtrat vorgestellt hat. Sogar über die Einführung von Aufenthaltsräumen, in denen sich Menschen im akuten Notfall aufwärmen können, wird nachgedacht.

Ab Anfang September ist die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden und Baudenkmälern in Bad Lippspringe untersagt. Das trifft zum Beispiel auf die Burgruine am Arminiuspark zu.

Niemand weiß, wie sich die weltweite Energiekrise weiter entwickeln wird. Und auch der meteorologische Blick in die Zukunft ist ungewiss. Wird es 2022/23 einen langen und kalten Winter geben? „Die Stadt Bad Lippspringe will selbst für den schlimmsten Fall der Fälle gerüstet sein“, machte Bürgermeister Ulrich Lange (CDU) in der ersten Ratssitzung nach der Sommerpause deutlich.