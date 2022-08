Erneuerung von Stromleitungen: Bielefelder Straße wird Einbahnstraße

Arbeiten in Bad Lippspringe beginnen am 30. August

Bad Lippspringe

Der heimische Netzbetreiber Westfalen Weser beginnt am Dienstag, 30. August, in der Bielefelder Straße in Bad Lippspringe mit Tiefbauarbeiten zur Erneuerung von Stromleitungen. Außerdem wird an einem Gebäude ein umfangreicher Wasserhausanschluss gesetzt.