Erste Bad Lippspringer AWO-Kita öffnet

Kinderhaus Auguste beginnt am 1. August mit zwei Gruppen

Bad Lippspringe

Im kommenden Jahr wird das Kinderhaus Auguste der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Trägerschaft des Bezirksverbandes Ostwestfalen-Lippe in dem Gebäude der ehemaligen Auguste-Viktoria-Klinik in Bad Lippspringe mit sechs Gruppen eröffnet.