„Es gibt keine Blaupause für diese Situation“

Seit einem Jahr lebt Michael Schweiger im Lockdown. Als Chef einer Veranstaltungsagentur („Miro Live“) sind coronabedingt fast alle seine Projekte auf Eis gelegt – auch sein eigener geplanter Auftritt in Bad Lippspringe ist auf April 2022 verschoben. Corona eröffnet ihm aber auch Chancen.

Als Musiker startet er gerade richtig durch. Für seine Single „Sagt Dir der Mond“ ist der 57-Jährige mit dem Deutschen Rock- und Pop-Preis in der Kategorie „Singer/Songwriter“ ausgezeichnet worden. Über das Dasein eines Künstlers und Unternehmers in Corona-Zeiten sprach Michael Schweiger mit Redakteur Per Lütje.