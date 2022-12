Experte begleitet Bad Lippspringer Outlet-Planung

Für das anvisierte City-Outlet in Bad Lippspringe soll Anfang kommenden Jahres zusammen mit den Immobilienbesitzern ein Fahrplan erstellt werden. Außerdem habe die Projektgruppe einen ausgewiesenen Experten verpflichten können, der sie auf ihrem weiteren Weg begleite, teilt Stadtsprecher Matthias Hack mit.

Projektgruppe will Anfang des Jahres Fahrplan mit Immobilienbesitzern erstellen

Das Rathaus in Bad Lippspringe.

In den vergangenen Wochen und Monaten sei die Projektgruppe um Initiatorin Sylvia Schubert bei der Realisierung eines City-Outlets in Bad Lippspringe weitere wichtige Schritte vorangekommen. Bürgermeister Ulrich Lange und Sylvia Schubert präsentierten das Vorhaben beim sechsten Deutschen Factory Kongress in Wolfsburg und erhielten dafür viel Zuspruch aus der Branche.

Auf dem Kongress hätten die Vertreter aus Bad Lippspringe zahlreiche Gespräche mit Fachleuchten aus der Outlet-Szene geführt, um die Aktivitäten voranzubringen. Mit Sebastian Sommer, Inhaber der Three Oaks Management Services UG aus Dreieich, hat ein ausgewiesener Experte angeboten, die Projektgruppe auf dem weiteren Weg zu beraten und zu begleiten. Wie mehrfach berichtet, plant die Projektgruppe die mögliche Einrichtung des zweiten deutschen City-Outlets nach Bad Münstereifel in der Badestadt.

Im Rahmen einer Zusammenkunft mit den Immobilienbesitzern wollen die Beteiligten im Januar/Februar 2023 einen Fahrplan für die nächste Zeit vorstellen. „Wir befinden uns bei der möglichen Realisierung eines City-Outlets nun in einer ganz entscheidenden Phase. Mit Sebastian Sommer haben wir einen absoluten Fachmann für Bad Lippspringe begeistert. Gemeinsam mit den Immobilienbesitzern und interessierten Investoren werden wir nun die weiteren Schritte beraten“, betont Schubert.

Bürgermeister Lange unterstützt die weiteren Aktivitäten für ein City-Outlet in Bad Lippspringe und unterstreicht: „Beim Deutschen Factory Kongress haben wir erfahren, dass wir beste Chancen für eine Realisierung haben. Es ist mir ganz wichtig, alle Bürgerinnen und Bürger auf diesem Weg mitzunehmen. Deshalb werden wir zu gegebener Zeit, voraussichtlich noch im ersten Quartal 2023, eine weitere Informationsveranstaltung anbieten“.