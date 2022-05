Was müssen technische Systeme können, um behindertengerecht zu sein? Nach Antworten haben in Bad Lippspringe drei Tage lang Experten gemeinsam mit blinden und sehbehinderten Menschen gesucht. Über Zoom beteiligten sich zeitweilig mehr als 200 Zuschauer an Gesprächsrunden. Gesendet wurde aus dem Unternehmen von Rudolf Broer, der Firma RTB in der Schulze-Delitzsch-Straße.

Die größte internationale Fachmesse für Blinden- und Sehbehinderten-Hilfsmittel findet alljährlich in Frankfurt statt. Aber auch das Unternehmen RTB in Bad Lippspringe widmet sich diesem Thema. „Wir arbeiten zurzeit unter anderem an technischen Lösungen, damit Blinde nicht über E-Scooter stolpern“, erklärt Rudolf Broer. RTB entwickelt, produziert und vertreibt in vier Bereichen innovative Lösungen für den Straßenverkehr.

Im März setzte Rudolf Broer dann seine Idee um und nahm Kontakt zu Amy Zayed auf. Die 48-Jährige Journalistin ist in Hövelhof geboren, wo sie auch bis 2004 lebte. Nach ihrem Volontariat beim Westdeutschen Rundfunk sammelte sie viel Berufserfahrung in unterschiedlichen Bereichen und auch in der Moderation. Sie ist selbst von Geburt an blind.

„Ich kenne Rudolf schon seit ich denken kann“, sagt Amy Zayed lachend. Für sie sei es eine Freude gewesen, für die Veranstaltung in Bad Lippspringe die Moderation zu übernehmen. Und so begannen die drei Veranstaltungstage mit „Amy´s Mobi-Talk“. Dabei stand die neue Norm DIN 13278 im Mittelpunkt: „Smarte Mobilität für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen“. Eingeladen zur Teilnahme waren Experten, die an der Entwicklung von Hilfsmitteln beteiligt waren. Weitere Themen der Zoom-Treffen waren auch die digitale Baustelle, Aufzüge und Lichtzeichenanlagen, der Personennahverkehr, Indoor- und Outdoor-Navigation.

Mit dabei war in Bad Lippspringe auch der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband. Dessen Vertreter Gerd Renzel sagt: „Wir beschäftigen uns seit Jahren mit neuen Techniken. Für uns ist es als Verband wichtig, gleich unsere eigenen Vorschläge mit einzubringen.“ In vier Beiträgen täglich von jeweils etwa einer Stunde diskutierten die Teilnehmer auch über Visionen. „Autonome Autos für Blinde wären ein Traum“, so Rudolf Broer. Die Zeit sei reif, neue Techniken seien da. Amy Zayed weist darauf hin: „Aber nachhaltig müssen die Lösungen sein.“