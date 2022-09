Fabelhaftes Programm rund um den Kürbis

Ein Einhorn, eine Elfe, ein Drache und viele weitere Fabelwesen tummeln sich von Freitag, 9. September, an in Bad Lippspringe. Beim Kürbisfestival auf dem Gartenschaugelände geht es diesmal märchenhaft zu.

Imposante Skulpturen aus Kürbissen gibt es von Freitag, 9. September, an wieder auf dem Gartenschau-Gelände in Bad Lippspringe zu sehen.

Die Besucher dürfen sich wieder auf imposante Skulpturen aus rund 40.000 einzelnen Kürbissen freuen. Im Mittelpunkt stehen zehn liebevoll gestaltete Fabelwesen, die die Besucher in die Welt der Fantasie entführen. Dazu gehören unter anderem das Pokémon Pikachu, der Zauberer Gandalf aus der Trilogie „Herr der Ringe“, Peter Pan und der freche Kobold Pumuckl.

Alle Kürbisse, die in den Skulpturen und in der Dekoration verbaut werden, stammen aus der Region, betont Geschäftsführerin Rehana Rühmann: „Wir haben bereits während der ersten beiden Kürbisfestivals sehr gut mit Familie Mertens aus Marienloh und Familie Jelowik aus Schlangen zusammengearbeitet. Da beide ausgezeichnete Qualität geliefert haben, setzen wir diese Kooperation für die dritte Auflage gerne fort.“

Neben den Skulpturen erwartet die Kürbis-Fans an der großen Promenade eine Sortenausstellung mit rund 250 Kürbissen aus aller Welt. Von altbekannten Ess- und Zierkürbissen bis hin zu neuen, farbenprächtigen Sorten mit zum Teil skurrilen Formen und Namen gibt es dort viel zu entdecken. Die Sortenausstellung ist bis zum Ende des Kürbisfestivals täglich von 9 bis 19 Uhr zu sehen.

Darüber hinaus haben die Besucher mittwochs, donnerstags und freitags ab 13 Uhr sowie samstags und sonntags ab 11 Uhr die Möglichkeit, Speise- und Zierkürbisse am Verkaufsstand von Familie Mertens zu erwerben.

Neben dem Start des Kürbisfestivals steht am Freitag, 9. September, auch die Eröffnung des neuen Wald-Biergartens an der Adlerwiese auf dem Programm. Er wird die mobilen Imbisswagen ersetzen und die Besucher mit Speisen und Getränken versorgen. Die Eröffnungsfeier beginnt um 17 Uhr, ab 19 Uhr sorgt die Band „Dykk Dynamite“ für gute Stimmung und Musik.

Am Sonntag, 11. September, steht die Kürbissorten-Ausstellung im Zentrum des Geschehens. Um 11 und um 15 Uhr bietet Kürbiszüchterin Andrea Mertens Führungen an – inklusive Tipps zur Zubereitung. Treffpunkt ist jeweils die Niewels-Fontäne im Eingangsbereich.

Am Sonntag, 18. September, rücken ab 14 Uhr die Schwergewichte ins Zentrum des Geschehens. Dann findet die Kürbiswiegemeisterschaft mit Sorten wie dem „Atlantic Giant“ statt. Die schwersten Kürbisse werden auf der Waldbühne Adlerwiese mit Geldpreisen ausgezeichnet. Wer teilnehmen möchte, wendet sich an Verena Fritsch (Tel. 05252/26271, E-Mail: [email protected]).

Darüber hinaus lädt der Gartenschau-Förderverein am Sonntag, 18. September, zu einem großen Familienfest anlässlich seines zehnjährigen Bestehens ein. Das Programm mit Führungen und Angeboten findet von 13 bis 18 Uhr am Café Waldgrün statt. Für Kinder wird es eine Hüpfburg, einen Eiswagen und eine Zaubershow geben. Darüber hinaus dürfen sich die Besucher auf ein Kürbisquiz mit attraktiven Preisen freuen.

Eine Woche später – am Sonntag, 25. September – steht eine Premiere ins Haus. Von 10 bis 16 Uhr findet die erste Kürbis-Regatta auf den Mersmannteichen statt. Bis zu 16 Teams mit jeweils zwei bis drei Mitgliedern werden sich in ausgehöhlten Riesen-Kürbissen in die Fluten stürzen. Wer mitmachen möchte, kann sich über den Online-Veranstaltungskalender der Gartenschau anmelden.

Um die „Faszination Heilwald“ geht es beim gleichnamigen Thementag am Sonntag, 2. Oktober. Neben dem prämierten Stelzenkünstler Oliver Kessler als lebendem Baum wird es an diesem Tag verschiedene Führungen zu den Themen Achtsamkeit und Heilklimatisches Wandern sowie eine Wildtier-Auswilderung durch die Essenthoer Mühle an der Adlerwiese geben.

Am Sonntag, 16. Oktober, kommen die Feinschmecker auf ihre Kosten. Ab 11 Uhr werden 500 Liter Kürbissuppe und andere Speisen zugunsten des Deutschen Roten Kreuzes Bad Lippspringe verkauft. Zudem sorgen der Bad Lippspringer Karnevalsverein und weitere Akteure für ein unterhaltsames Rahmenprogramm.

Die ausgezeichneten Kolosse der Wiegemeisterschaft haben am Sonntag, 23. Oktober, noch einmal einen großen Auftritt. Beim Riesenkürbis-Schnitzen erleben die Besucher live, wie Künstler Figuren und Motive formen. Zuschauer sind eingeladen, den Künstlern von 11 bis 17 Uhr über die Schulter zu schauen. Die Kinder dürfen sich um 15 Uhr auf das Puppenspiel „Abenteuer im Kurwald" mit dem Paderborner Puppenspieler Ralf Husemann freuen.

Zum Abschluss des Kürbisfestivals veranstaltet die Gartenschau am Sonntag, 30. Oktober, ab 11 Uhr ein familienfreundliches Halloween-Event mit Bastelangeboten und Kürbis-Schnitzen auf der Adlerwiese sowie im Grünen Klassenzimmer und eine Autorenlesung aus dem Buch „Grete sieht Gespenster“ für Kinder ab drei Jahren. Eine Feuershow auf der Adlerwiese rundet das Programm ab. Die kostenfreie Ausgabe der Kürbisse erfolgt in diesem Jahr am Montag, 31. Oktober, ab 11 Uhr. Dann können alle Besucher an festen Ausgabestellen so viele Kürbisse von den Ausstellungsskulpturen mit nach Hause nehmen, wie sie möchten.

Als besonderen Service hat die Gartenschau Bad Lippspringe für alle Kürbisfestival-Sonntage einen kostenfreien Shuttle-Service eingerichtet. Die Besucher können bequem auf dem Shuttle-Parkplatz „Am Vorderflöß“ parken und von dort mit Bussen zum Haupteingang und auch wieder zurück pendeln. Weitere Informationen, einen Übersichtsplan und alle Details zum Kürbisfestival gibt es online unter www.gartenschau-badlippspringe.de.