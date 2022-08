Fahrradunfälle: Mann und Kind verletzt

Im Kreis Paderborn haben sich weitere Fahrradunfälle ereignet: Ein Mann (31) und ein Mädchen (4) verunglückten am Montagnachmittag in Bad Lippspringe binnen weniger Minuten. Sie wurden laut Polizei verletzt.

Montagnachmittag in Bad Lippspringe

Der 31-jährige Mann fuhr gegen 16.25 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Schulze-Delitzsch-Weg in Richtung „Am Vorderflöß“. „Laut seinen Angaben flog ihm etwas ins Auge“, so die Polizei. Aufgrund dessen bemerkte er einen am Fahrbahnrand geparkten Peugeot Kombi erst im letzten Moment. Er versuchte noch zu bremsen, konnte einen Auffahrunfall jedoch nicht mehr abwenden.

Beim Aufprall wurde die Heckscheibe des Kombis zerstört. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Er wurde am Unfallort von Rettungssanitätern versorgt, aber nicht ins Krankenhaus transportiert.

Etwa fünf Minuten nach diesem Unfall stürzte ein vierjähriges Mädchen auf dem Rundweg um den Dedinghauser See. Das Kind war mit seiner Mutter und Geschwistern unterwegs und nutzte sein Kinderfahrrad. Beim Sturz erlitt das Kind laut Polizei vermutlich einen Armbruch. Mit einem Rettungswagen wurde die Vierjährige in Begleitung der Mutter zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Bei sieben Fahrradunfällen waren am Wochenende im Kreis Paderborn zwei Personen schwer verletzt worden.