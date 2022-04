Fantastische Farben und bunte Bilder in Bad Lippspringe

Sparkassen-Waldleuchten in der Gartenschau ist eröffnet

Bad Lippspringe

Natur und Technik verschmelzen zu einem sehenswerten Schauspiel: Am Freitag ist in der Gartenschau Bad Lippspringe das Sparkassen-Waldleuchten eröffnet worden. Zahlreiche Strahler, Installationen und Videoprojektionen verwandeln das Gelände bis Sonntag, 24. April, wieder in ein buntes Lichtermeer.

Von Matthias Wippermann