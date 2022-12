Lienen sponsert Selbstbehauptungstraining für Grundschüler

Was tue ich, wenn mir jemand etwas wegnimmt? Wie reagiere ich, wenn ich geärgert werde? Und was ist der Unterschied zwischen guten und schlechten Geheimnissen? Um Zweitklässlern der Evangelischen Grundschule Bad Lippspringe den richtigen Umgang mit diesen und ähnlichen Situationen zu vermitteln, sponsert die Firma Lienen Recycling den Kindern ein Selbstbehauptungstraining. Das Projekt „Löwen-Kids“ beginnt im Januar 2023. Es wird unterstützt von der Stadt-Stiftung.

Projekt für Zweitklässler der Evangelischen Grundschule in Bad Lippspringe startet im Januar

Zusammen mit Ina Herrmann und Verena Streitbürger vom Förderverein der Evangelischen Grundschule haben Rektorin Heike Hoffmann und Konrektorin Elke Schwertner das Projekt „Löwen-Kids“ vor einigen Monaten angestoßen.

Die nötige Finanzierung konnte im Gespräch mit Daniela Freyer von der Stadt-Stiftung schnell geklärt werden, denn Torsten Lienen vom gleichnamigen Recyclingunternehmen in Bad Lippspringe hatte der Stiftung zeitgleich 2500 Euro gespendet. „Diese Summe fließt nun vollständig in das Selbstbehauptungstraining, das von Ende Januar bis Mitte März in den zweiten Klassen der Evangelischen Grundschule durchgeführt wird“, teilt die Stadt Bad Lippspringe mit.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir das Projekt dank dieser großzügigen Spende und mit der tollen Unterstützung durch die Stadt-Stiftung zeitnah umsetzen können. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle – auch im Namen der Kinder – ganz herzlich bedanken“, sind sich die Initiatorinnen einig.

Für Torsten Lienen ist das Engagement Ehrensache: „Mir war es wichtig, dass das Geld vor Ort in Bad Lippspringe bleibt. Daher habe ich mich für die Stadt Stiftung als Empfängerin entschieden. Als Frau Freyer dann von der Anfrage der Evangelischen Grundschule erzählt hat, war für mich direkt klar, dass ich das Projekt „Löwen-Kids“ unterstützen möchte.“

„Die Stadt-Stiftung ist immer auf der Suche nach gemeinnützigen Projekten in den Bereichen Bildung, Erziehung, Sport, Kunst, Kultur oder Umweltschutz, um diese zu unterstützen“, betont Geschäftsführerin Daniela Freyer. „Das können Projekte wie das Selbstbehauptungstraining, Musikkurse oder Sportturniere sein, aber auch die Anschaffung von technischen Geräten oder Büchern.“ Weitere Projekte stellt die Stadt-Stifung unter www.stadtstiftung-bad-lippspringe.de vor. Auf der Website können auch Anfragen gestellt und Spenden getätigt werden.