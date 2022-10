Frau (54) in Bad Lippspringe nach Sturz vom Rad schwer verletzt

Eine 54-jährige Radfahrerin hat am Samstagabend in Bad Lippspringe nach einem Sturz vom Fahrrad schwere Verletztungen erlitten. Warum sie stürzte, ist nach Angaben der Polizei noch ungeklärt. Es werden Zeugen gesucht.

Die Frau war am Samstagabend gegen 18.51 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Detmolder Straße in Bad Lippspringe unterwegs, als sie auf dem Geh-/Radweg aus Richtung Schlangen kommend stürzte. Der Unfall ereignete sich, wie die Polizei am Sonntagmorgen weiter mitteilte, kurz vor der Schwimmbadstraße. Laut Polizei zog sie sich dabei schwere Verletzungen zu.

Die 54-Jährige trug den weiteren Angaben zufolge keinen Fahrradhelm. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05251/3060 an die Polizei zu wenden.