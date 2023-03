Führungswechsel bei der Stadt-Stiftung Bad Lippspringe

Die Stadt-Stiftung in Bad Lippspringe hat eine neue Geschäftsführerin. Im Rahmen der jüngsten Kuratoriumssitzung wurde Stadtmarketingchefin Asli Noyan neu in das Amt gewählt.

Zuvor hatte Noyans Vorgängerin Daniela Freyer die Geschäftsführung aufgrund einer beruflichen Veränderung niedergelegt. Die Kuratoriumsmitglieder bedankten sich für ihre jahrelange gute Arbeit und wählten Asli Noyan einstimmig zur neuen Geschäftsführerin der Stadt-Stiftung. Darüber hinaus wurden Iris Brockmeier als Nachfolgerin für Wolfgang Hackauf von der Volksbank Schlangen sowie Dieter Schade neu in das Kuratorium gewählt.

Die Stadt-Stiftung wurde am 18. November 2002 gegründet und hat es sich zum Ziel gesetzt, nachhaltig das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und damit die Lebensqualität in der Region Bad Lippspringe zu fördern. Sie unterstützt ausschließlich gemeinnützige Projekte in den Bereichen Bildung, Erziehung, Sport, Kunst, Kultur, Wohlfahrts- und Gesundheitswesen, Jugend- und Altenhilfe, Umwelt- und Landschaftsschutz sowie Wissenschaft und Forschung. Dementsprechend hat die Stadt-Stiftung kürzlich beispielsweise Malkurse für Flüchtlingskinder in der Galerie Klamroth finanziert.

Nähere Information zur Stadt-Stiftung gibt es unter www.stadtstiftung-bad-lippspringe.de.