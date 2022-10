Fünf Musiker suchen Zwischenräume in Bad Lippspringe

Wenn völlig verschiedene musikalische Welten aufeinander treffen, entstehen Melodien und Symbiosen, die Musik ganz neu erlebbar machen. Genau diese Zwischenräume wollen fünf Musiker am 21. Oktober im Kongresshaus in Bad Lippspringe kreieren.

Auf der Suche nach musikalischen Zwischenräumen (von oben links im Uhrzeigersinn): Syavash Rastani, Reza Samani, Behnam Samani, Epaminondas Ladas und Michael Schweiger (Mitte) treten am 21. Oktober gemeinsam in Bad Lippspringe auf.

Da ist zum einen der im Iran geborene Perkussionist Behnam Samani, der mit 13 Jahren begann, die traditionelle Tombak-Trommel zu spielen. Seit 1987 tritt er in Europa auf, arbeitet mit internationalen Künstlern zusammen und hat sich aus dem Exil heraus einen Namen in seinem Heimatland gemacht. „Behnam kombiniert eine erstaunliche Vielfalt von Rhythmen und Klangelementen, die ihre Wurzeln in der klassischen persischen Musik haben“, erzählt Michael Schweiger. Der 58-jährige Singer-Songwriter aus Köln hat das Konzertexperiment „Zwischenräume“ angestoßen: „Ich habe die Brüder Reza und Behnam auf einem Percussion-Festival kennengelernt. Und daraus ist eine Freundschaft entstanden.“

Reza Samani wurde ebenfalls im Iran geboren und begann schon früh, klassische Perkussionsinstrumente zu lernen. „Sein perkussives Repertoire reicht von klassisch-folkloristischen Ansätzen bis hin zu modernen Einflüssen“, weiß Michael Schweiger. Reza Samani erweitere durch die Zusammenarbeit mit Musikern anderer Hintergründe immer wieder seinen musikalischen Horizont. Er spielte unter anderem mit dem Symphonieorchester des norwegischen Radios und Fernsehens.

ln der Lutherkirche in Köln kam ihm die Idee

Als Michael Schweiger dann bei einem Festival in der Lutherkirche in Köln Gitarrist und Bouzouki-Spieler Epaminondas Ladas auf der Bühne sah, kam ihm die Idee, ein gemeinsames Bühnenprogramm zu erarbeiten: „Er verbindet traditionelle griechische Musik mit Blues und öffnet so Räume in andere Welten.“ Ladas ist verwurzelt im zeitgenössischen Jazz und beschäftigt sich zudem mit Rembetiko, einer griechischen Form des Blues. Schweiger, der 2020 den Deutschen Singer und Songwriter Preis gewonnen hat, ergänzt die außergewöhnliche musikalische Begegnung mit melancholischen und sinnlich anmutenden Songs.

Das Quintett komplett macht Syavash Rastani, ein weltgereister Rahmentrommler mit iranischen Wurzeln, dessen Hauptinteresse Weltmusik-Projekten und der Fusion seiner traditionellen Instrumente mit modernen Musikrichtungen gilt.

Die ersten Proben sind vielversprechend

Die ersten Proben des ungewöhnlichen Quintetts waren vielversprechend. „Und wir sind begeistert! Es entsteht so was Tolles, ganz neue Welten“, schwärmt Michael Schweiger. Teils spielen sie traditionelle Stücke, teils mischen sie ihre Musikrichtungen. Er steuert lyrisch-melancholische Klänge bei und kreiert eigenwillig-experimentelle Sounds, die sich mit tanzbaren Grooves abwechseln.

Das Konzertprojekt soll auch ein deutliches Zeichen für Zusammenhalt und multikulturellen Dialog liefern. Schweiger: „Wir leben in Zeiten, in denen die wertebasierte Weltordnung immer mehr aus den Fugen gerät, umso wichtiger ist es, dass Kultur und Musik sich gegen Hass, Spaltung und Gewalt einsetzen.“

Alle Fünf freuen sich jetzt auf die Premiere ihres Konzertexperimentes „Zwischenräume“, das am 21. Oktober erstmals auf der Bühne zu sehen ist. Und warum ausgerechnet Premiere in Bad Lippspringe? „Ich habe selbst ein Matinee-Konzert im Kongresshaus gespielt. Es war eine super-tolle Atmosphäre mit der großen Glasfront und ungefähr 100 Zuhörern. Ein fast intimer Rahmen, in dem wir auch mal improvisieren können“, freut sich Schweiger auf das Erlebnis. Karten für das Konzert gibt es hier.