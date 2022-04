Gartenschau Bad Lippspringe in bunte Lichter gehüllt

Ein Wald, der in allen Regenbogen-Farben leuchtet, und kunstvolle Lichtobjekte, die bei großen und kleinen Besuchern gleichermaßen für strahlende Augen sorgen: Ab Freitag, 8. April, findet in der Gartenschau Bad Lippspringe wieder das Sparkassen-Waldleuchten statt.

Zur fünften Auflage bringt Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld von „world of lights“ zahlreiche neue Leuchtobjekte mit nach Bad Lippspringe, die für eine ganz besondere Atmosphäre in der Gartenschau sorgen werden. Dazu gehören bunte Schattenwände mit einer brandneuen Technik für intensivere Effekte, ein beeindruckender Kristall und – passend zu Ostern – ein Hase im leuchtenden Kornfeld. Die Details bleiben aber bis zur Eröffnung geheim.

Die Besucher können sich auf rund 20 verschiedene Leuchtobjekte, hunderte bunte Lampen und Strahler sowie eine neue 3D-Video­show in der Niewels-Fontäne freuen, die zusammen für ein ausgezeichnetes Lichtspektakel sorgen. Schließlich haben die Lichtkünstler von „world of lights“ vor zwei Jahren den German Design Award für ihre Installationen gewonnen. Für das leibliche Wohl während des Sparkassen-Waldleuchtens sorgen die Mitarbeiter des Gastronomie-Pavillons an der Adlerwiese, der im Veranstaltungszeitraum täglich von 18 bis 22 Uhr geöffnet ist. Sie servieren klassische Imbissspeisen wie Pommes frites, Würstchen und Kaltgetränke. Je nach Wetterlage gibt es zusätzlich Heißgetränke.

Das Sparkassen-Waldleuchten in der Gartenschau Bad Lippspringe findet von Freitag, 8. April, bis zum Sonntag, 24. April, statt. Die Kassen und der Einlass am Haupteingang an der Tourist Information sind in diesem Zeitraum täglich bis 22 Uhr geöffnet. Die Beleuchtung beginnt jeweils bei Einbruch der Dämmerung und dauert bis Mitternacht.

Für Jahreskarten-Inhaber ist der Eintritt wie gewohnt kostenfrei. Alle anderen Besucher zahlen ab 17 Uhr nur 7,50 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder von 3 bis einschließlich 13 Jahren. Rabatte sind nicht möglich. Alle Eintrittskarten sind vor Ort und über den Online-Shop unter https://shop.gartenschau-badlippspringe.de erhältlich. Nähere Informationen zum Waldleuchten und allen anderen Veranstaltungen in der Gartenschau Bad Lippspringe gibt es unter www.gartenschau-badlippspringe.de.