Gartenschau-Förderverein feiert zehnjähriges Bestehen 

Die Fördervereins-Mitglieder Bernhard Tigges und Burkhard Loose, Gartenschau-Geschäftsführerin Rehana Rühmann, der stellvertretende Fördervereins-Vorsitzende Thomas Thiele, die Garten- und Landschaftsbauer Sebastian Tofall und Detlef Salge Liebau, Schatzmeister Florian Schrick und der erste Vorsitzende des Fördervereins, Fritz Möller, (von links) haben gemeinsam den Grundstein für den neuen Mustergarten in der Gartenschau Bad Lippspringe gelegt. Darüber hinaus plant der Gartenschau-Förderverein in diesem Jahr den Bau weiterer Spielmöglichkeiten und feiert am Sonntag sein zehnjähriges Bestehen.

Foto: Gartenschau