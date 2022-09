Gartenschau-Förderverein mit bewährter Führung

Mehr als 100 Vereinsmitglieder waren der Einladung des Vorstandes gefolgt und haben an der Jahreshauptversammlung teilgenommen, in deren Rahmen anlässlich des Vereinsjubiläums einige Ehrengäste feierliche Grußworte sprachen – darunter der Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann, die Landtagsabgeordneten Norika Creuzmann und Bernhard Hoppe Biermeier sowie Bürgermeister Ulrich Lange.

Der Vorstand des Fördervereins wurde vollständig wiedergewählt. Damit ist Fritz Möller weiterhin der erste Vorsitzende, Thomas Thiele sein Stellvertreter und auch Simone Pfeiffer behält ihren Posten als Schriftführerin. Unterstützung bekommen die drei auch in Zukunft von Kassierer Florian Schrick und dem stellvertretenden Vorsitzenden Alfons Hagemeister. Neu dabei sind ab sofort die Beisitzer Verena Fritsch und Michael Petersen.

Direkt im Anschluss an die Jahreshauptversammlung fand das Familienfest mit zahlreichen Gästen statt, das aufgrund des regnerischen Wetters kurzerhand zum Großteil ins Café Waldgrün verlegt wurde. Für die Unterhaltung waren unter anderem der Kolping Musikverein und ein Zauberkünstler zuständig. Dr. Christa Oertmann und Dipl.-Forstwirt Herbert Franz Gruber boten interessante Führungen in der Gartenschau an. Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt.

Die nächste Veranstaltung in der Gartenschau steht bereits am kommenden Sonntag, 25. September, auf dem Programm. Im Rahmen des Kürbisfestivals startet die erste Kürbis-Regatta auf den Mersmannteichen. Die Teilnehmer überqueren das Gewässer in ausgehöhlten Riesenkürbissen. Bis zu 16 Teams mit jeweils zwei bis drei Mitgliedern ab 18 Jahre werden sich ab 10 Uhr als Kürbis-Kanuten in die Fluten stürzen – zunächst im freien Training, um sich mit den ungewöhnlichen Wasserfahrzeugen vertraut zu machen. Die Regatta selbst startet um 12 Uhr und wird in Duellform ausgetragen. Anschließend findet gegen 16 Uhr die Siegerehrung mit attraktiven Sachpreisen statt. Zuschauer sind jederzeit willkommen. Für die Sicherheit am und im Wasser sorgt die DLRG Bad Lippspringe.

Als besonderen Service hat die Gartenschau Bad Lippspringe für alle Kürbisfestival-Sonntage einen kostenfreien Shuttle-Service eingerichtet. Die Besucher können bequem auf dem Shuttle-Parkplatz Am Strothebach 16 parken und von dort mit Bussen zum Haupteingang und auch wieder zurück pendeln.