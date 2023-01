Gedenkandacht und Fotoausstellung in der Gesamtschule Bad Lippspringe

Zum ersten Mal wird in der Kur- und Badestadt am Freitag, 27. Januar, der Bad Lippspringer Jüdinnen und Juden und weiterer Opfer des Nationalsozialismus im Rahmen einer Gedenkandacht und in einer sich anschließenden Fotoausstellung mit dem Titel „Sie waren unsere Nachbarn!“ erinnert. Dazu laden alle Beteiligten – die christlichen Gemeinden, die Arbeitsgruppe „Stolpersteine für Bad Lippspringe“, die Gesamtschule und der Bürgermeister der Stadt – die Öffentlichkeit in die Mensa der Gesamtschule Bad Lippspringe ein. Beginn ist um 18 Uhr.

Erinnerung an NS-Opfer

Die Gedenknacht und Fotoausstellung finden in der Gesamtschule Bad Lippspringe statt.

Was zunächst als eine Idee des Religionskurses nach dem Besuch der Gesamtschüler in der Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg entstand, entwickelte sich schnell zu einem gemeinsamen Anliegen vieler engagierter Gruppen in Bad Lippspringe, teilt die Gesamtschule mit.

Auf Initiative der Oberstufenschüler und der Religionsfachschaft der Gesamtschule sollte der 27. Januar 2023 bewusst „begangen“ werden. Ursprünglich sei „nur“ eine Gedenkstunde zum Nachdenken am 27. Januar geplant gewesen, dem Tag der Befreiung von Auschwitz.

Durch eine Auseinandersetzung mit der Geschichte solle nun eine weitere denk-würdige Form der Erinnerungskultur dauerhaft entstehen. Da in Bad Lippspringe mit der aktiven Arbeitsgruppe „Stolpersteine“ und der intensiven Zusammenarbeit der Religionen im Glaubensgarten schon vorbildliche Beispiele für eine Erinnerungskultur vorzufinden seien, sei die Umsetzung der neuen Idee aus der Gesamtschule Bad Lippspringe als gemeinsames Projekt nicht schwergefallen.

Unter Beteiligung der Schülerschaft wird in diesem Jahr Margot Abrahams (1928 – 1944), eine Bad Lippspringer Schülerin, in den Mittelpunkt der Feierstunde gestellt. Die musikalische Gestaltung übernimmt dabei die Schulband und wählt dazu zwei bekannte Protestsongs aus. Im Anschluss an die Feierstunde wird die Fotoausstellung, die die Arbeitsgruppe „Stolpersteine“ zusammengestellt hat, durch Bürgermeister Ulrich Lange offiziell eröffnet.

Vier Wochen lang werden die Porträts in der neu errichteten Galerie der Gesamtschule für die interessierte Öffentlichkeit zu sehen sein, bis die Ausstellung im Rahmen einer Finissage am Samstag, 25. Februar, um 15.30 Uhr musikalisch beendet wird.