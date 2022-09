Gesamtschule Bad Lippspringe tritt Netzwerk „Schule ohne Rassismus“ bei

Der Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist kein Preis für die bis dahin geleistete Arbeit. „Er ist eine Selbstverpflichtung für die Gegenwart und für die Zukunft“, machte Vertrauenslehrerin Julia Schlepphorst in einer kleinen Feierstunde deutlich.

Um den Titel zu erlangen, müssen mindestens 70 Prozent aller Schüler und Lehrer an der Schule mehreren Leitzielen zustimmen. Eines davon lautet: „Ich setze mich dafür ein, dass meine Schule nachhaltige Projekte, Aktionen und Veranstaltungen durchführt, um Diskriminierungen, insbesondere Rassismus, zu überwinden.“ Auch ein respektvoller Umgang miteinander wird angemahnt.

„An der Gesamtschule Bad Lippspringe haben deutlich mehr als 70 Prozent der Schulangehörigen dieser Selbstverpflichtung zugestimmt“, zeigte sich Schülersprecher Nico Grosse zufrieden. Ihn bedrückt nach eigener Aussage besonders „der Alltagsrassismus, wie er unter anderem auch immer stärker im Internet zu finden ist“.

Pandemie verzögert Umsetzung des Projekts

Rektorin Roswitha Hillebrand erinnerte daran, dass sich die Gesamtschule schon vor zwei Jahren auf den Weg gemacht habe, „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ zu werden. Das kleine, aber tückische Coronavirus habe dem aber immer wieder entgegen gestanden – bis jetzt. Schon das Logo der Gesamtschule mache auf den ersten Blick deutlich, wie vielfältig und bunt die Bad Lippspringer Lerneinrichtung bereits heute sei.

Und auch das sieht die Selbstverpflichtung vor: Der jeweiligen Schule wird ein Pate oder eine Patin zur Seite gestellt. Die Gesamtschule entschied sich für den bekannten Paderborner Künstler Erwin Grosche. Der hat dieses Ehrenamt eigener Aussage zufolge gerne angenommen, ohne allerdings genau zu wissen, welche Aufgaben und Pflichten damit verbunden sind.

Zum Abschluss rezitierte der 66-Jährige ein Gedicht des bekannten und beliebten Kabarettisten Hans-Dieter Hüsch, das bis in die heutigen Tage nichts an seiner traurigen Aktualität verloren habe. Es erinnert an die Zeit, als die so genannten „Gastarbeiter“ nach Deutschland kamen und dort auf viele Vorbehalte und Vorurteile stießen. In Hüschs Gedicht „Das Phänomen“ wird unter anderem an die Zivilcourage jedes Einzelnen appelliert.

An einer Stelle des Gedichtes heißt es: „...Lasst keinen kommen, der da sagt dass ihm dein Spielfreund nicht behagt! Dann stellt euch vor das Türkenkind, dass ihm kein Leids und Tränen sind...“

An der Veranstaltung zur Selbstverpflichtung nahm auch Dina Peppmüller teil, sie ist Regionalkoordinatorin des Projekts „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ beim Kreis Paderborn.