Gesang klingt durch den Arminiuspark

„Der Chor war nach dem Auftritt sehr froh und es war eine großartige Sache, in die zufriedenen Gesichter der ganzen Zuschauer zu blicken“, sagte der 1. Vorsitzende Malte Brinkmann nach dem Konzert. „Wir haben alle darauf hingefiebert, endlich wieder auftreten zu können und sind sehr erleichtert, dass es so gut funktioniert hat.“

Geprobt wurde für die Darbietung seit Februar dieses Jahres, wobei der Termin des Konzertes wegen Corona-Fällen innerhalb des Chores verschoben wurde. Doch das Warten hat sich gelohnt: Die Gäste bekamen einen bunten Mix aus neuen und alten Stücken präsentiert, die auf klassische Art und Weise aufbereitet und dargeboten wurden.

Besonders Lieder wie „Ich fahr so gerne Rad“ von Peter Petrel und „Millionär“ von den Prinzen regten mit ihren Melodien zum Mitklatschen an. Aber auch die älteren Songs wie „Wochenend und Sonnenschein“ oder „Sonntag ist heut“ überzeugten vor allem mit ihren charmanten und passenden Texten, in denen Alltägliches thematisiert wird.

Chorleiter Markus Maurer in Aktion. Foto: Phil Hänsgen

Der seit vergangenem September im Amt stehende Dirigent Markus Maurer hat laut Brinkmann frischen Wind in das Programm gebracht: „Er hat mit seinen Ideen dem Chor neues Leben eingehaucht und das Repertoire erweitert, was uns natürlich mächtig Spaß macht. Zwar müssen die alten Stücke weiterhin gepflegt werden, doch durch den Mix mit neueren Werken sind die Konzerte noch einmal abwechslungsreicher.“

Zwischen den verschiedenen Choreinlagen trat dann auch der eingeladene und als singender Bäckermeister angekündigte Ingo Dickewied aus Lemgo auf, der mit seiner tiefen und durchdringenden Stimme vor allem Lieder seines Idols Udo Jürgens zum Besten gab. Dabei wurden Hits wie „Ich war noch niemals in New York“ sehr gut vom Publikum angenommen und teilweise sogar mitgesungen.

Der singende Bäckermeister Ingo Dickewied begeisterte mit seiner tiefen Stimme. Foto: Phil Hänsgen

Eine Besonderheit beim Auftritt war das Ambiente im Arminiuspark unter freiem Himmel, wie Malte Brinkmann herausstellt: „Das Wetter hat super mitgespielt und durch die offene Fläche konnte man dem Gesang im ganzen Park lauschen. Das Konzept zusammen mit dem freien Eintritt hat uns sehr gefallen und wir können uns vorstellen, in der Zukunft weitere Konzerte solcher Art zu geben. Zudem haben wir viele positive Zuschriften erhalten.“

Der schon mehr als 100 Jahre bestehende Männerchor Harmonie will sich in der Zukunft wieder mehr der Öffentlichkeit zeigen und bereitet sich als Nächstes auf das geplante Weihnachtskonzert im Dezember vor. Neue Interessenten sind immer willkommen und können sich auf www.maennerchor-harmonie.de informieren.