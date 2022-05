„Goodbeats“ spielen bei den Schützen in Bad Lippspringe

Der Vatertag der Klumpsack-Kompanie ist mittlerweile ein fester Termin im Bad Lippspringer Veranstaltungskalender – so auch in diesem Jahr. Für Donnerstag, 26. Mai, lädt der Verein wieder zu ein paar vergnüglichen wie unterhaltsamen Stunden in den Arminiuspark ein.

„Jeder ist willkommen“, betont Hauptmann Frank Täubert, zugleich der amtierende Schützenkönig von Bad Lippspringe. Und er verspricht: „Die Besucher erwartet auch dieses Mal ein ausgesprochen familienfreundliches Programm.“

Los geht es offiziell am Donnerstag, 26. Mai, um 11 Uhr. Spiel, Spaß und jede Menge gute Laune sind den Tag über garantiert, kündigen die Schützen an. So dürfen sich die kleinen Gäste der Veranstaltung wieder auf den Besuch des Paderborner Spielmobils freuen. Auch eine Hüpfburg mit Rutsche ist für die Jungen und Mädchen aufgebaut. Die Erwachsenen können zeitgleich ihr Talent und ihre Zielsicherheit unter Beweis stellen, wenn es gilt, mit möglichst wenigen Hammerschlägen einen Nagel in einen Baumstumpf zu treiben.

Klassiker aus Pop, Rock, Soul und Funk

Am Nachmittag wird die Lautstärke etwas zunehmen. Und das geschieht aus einem guten Grund: Ab 15 Uhr heizt die bekannte Liveband „Goodbeats“ aus Paderborn den Besuchern ein. Für mehrere Stunden werden die vier Band-Mitglieder mit Klassikern aus Pop, Rock, Soul und Funk für ausgelassene Stimmung sorgen. Die „Goodbeats“ formierten sich im Jahr 2012 als Band. Mittlerweile spielen die vier Vollblutmusiker zwischen 80 und 100 Shows pro Jahr. Zwei Gitarren, Bass, Drums und Gesang in Englisch, Deutsch und Spanisch gehören zum Auftritt der Band.

In Paderborn sind die „Goodbeats“ in diesem Jahr nach ihrer Bad Lippspringer Show noch drei weitere Male zu erleben: am 25. Juli bei Libori (Bühne am Capitol), am 2. September bei ihrem Jubiläumskonzert „10 Jahre Goodbeats“ und am 17. Dezember bei der „Christmas Warm-Up-Party“ in der Paderhalle.

Auch einen Weinstand soll es wieder geben

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Im Angebot sind gegrillte Steaks und leckere Bratwürstchen mit Pommes. Und natürlich darf auch das eine oder andere kühle Getränk nicht fehlen. Am Nachmittag öffnet auch die große Kaffee- und Kuchentheke. Und nach dem Erfolg beim vergangenen Mal soll es auch dieses Mal wieder einen Weinstand geben.

Selbstverständlich gibt der Vatertag der Klumpsack-Kompanie auch wieder reichlich Gelegenheit, alte Bekannte zu treffen und zu klönen. Stehtische und Sitzplätze an einer der Bierzeltgarnituren sind in ausreichender Zahl vorhanden.