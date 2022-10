Größte Schubkarre der Welt in Bad Lippspringe zusammengebrochen

Bad Lippspringe

Die Gartenschau in Bad Lippspringe hat einen imposanten Werbeträger im XXL-Format verloren. Die weltgrößte Schubkarre ist vermutlich aufgrund von Fäulnis- und Witterungsschäden in sich zusammengebrochen. Die traurigen Reste wurden inzwischen sichergestellt und am Blumenhotel eingelagert.

Von Klaus Karenfeld