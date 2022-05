Grüffelo-Tag in der Gartenschau Bad Lippspringe bietet buntes Programm

Der Grüffelo ist da. Am Sonntag, 22. Mai, steht das beliebte Kinderbuch im Mittelpunkt eines familienfreundlichen Aktionstages in der Gartenschau in Bad Lippspringe.

Er begeistert Kinder und Erwachsene: Der Grüffelo steht am 22. Mai in der Gartenschau im Mittelpunkt.

Neben dem liebevoll gestalteten Grüffelo-Pfad, der sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Ausflugziel für Familien mit Kleinkindern entwickelt hat, erwartet die Besucher am Grüffelo-Tag in der Gartenschau ein buntes Programm für Groß und Klein. Von 11 Uhr an lesen lokale Prominente im Trauzelt immer zur vollen Stunde aus dem Kinderbuch vor. Und um 15.30 Uhr zeigt die Gruppe Theatro das Puppentheater „Der Grüffelo“ auf der Waldbühne Adlerwiese.

Lebensgroßer Grüffelo in der Parkanlage unterwegs

Während der gesamten Veranstaltung ist ein lebensgroßer Grüffelo-Walking-Act in der Parkanlage unterwegs und steht für Fotos mit seinen großen und kleinen Fans zur Verfügung. Außerdem finden ein Malwettbewerb mit tollen Preisen und eine Kinderschminkaktion statt, in deren Rahmen sich jeder in seine Lieblingsfigur aus der Grüffelo-Geschichte verwandeln lassen kann. Eine Button-Maschine, an der die Besucher bunte Anstecker mit den Grüffelo-Tieren gestalten können, rundet das Angebot ab.

Für Jahreskarten-Inhaber und Kinder bis einschließlich 17 Jahre ist der Eintritt zum Grüffelo-Tag in der Gartenschau kostenfrei. Alle anderen Erwachsenen zahlen 9,50 Euro, ermäßigt 7,50 Euro.

www.gartenschau-badlippspringe.de