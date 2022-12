Grundschule in ehemaliger Klinik in Bad Lippspringe?

Bad Lippspringe

Post aus dem Bad Lippspringer Rathaus: Eltern, deren Kinder nach den Sommerferien 2023 eine der zwei städtischen Grundschulen besuchen, haben zu Weihnachten einen Brief von Bürgermeister Ulrich Lange bekommen. Wie berichtet, soll 2023 am Ort eine dritte Grundschule in freier Trägerschaft an den Start gehen. Die neue Schule soll am Standort der ehemaligen Auguste-Viktoria entstehen.

Von Klaus Karenfeld