Grundschüler und Stadt Bad Lippspringe setzen Zeichen für die Ukraine

Die Schülerinnen und Schüler der beiden Grundschulen in Bad Lippspringe (Evangelische Grundschule und Concordiaschule) haben gemeinsam mit der Stadtverwaltung ein Zeichen für die Ukraine gesetzt. Im Unterricht haben die Kinder zahlreiche Friedensbilder gemalt, die jetzt in den Fenstern des Ratssaales ausgestellt sind.

Sichtbar in den Fenstern des Ratssaales und am Rathaus

Im Unterricht haben die Kinder der Evangelischen Grundschule mit Konrektorin Elke Schwertner zahlreiche Friedensbilder gemalt, die jetzt in den Fenstern des Ratssaales ausgestellt sind. Bürgermeister Ulrich Lange hat ein blau-gelbes Banner mit der Aufschrift „Bali hilft“ am Rathausbalkon aufgehängt.

In Bad Lippspringe haben laut Stadtverwaltung seit Kriegsbeginn in der Ukraine 149 Flüchtlinge Zuflucht gefunden, die aktuell in städtischen Unterkünften und bei Privatpersonen leben. Nähere Informationen zum Engagement der Stadt Bad Lippspringe und allen Angeboten der örtlichen Ukraine-Hilfe gibt es online unter www.bad-lippspringe.de.