Grüne fordern Bürgerbeteiligung in Bad Lippspringe

Die Grünen in Bad Lippspringe stehen einem City-Outlet- Center in der bisher diskutierten Form kritisch gegenüber. Darauf weisen Katrin Kastner und Sascha Gödecke vom Ortsverband in einer Pressemitteilung hin.

Es dürfe kein Outlet-Center „mit unter nicht haltbaren Arbeitsbedingungen hergestellter Ware“ geben, betonen die Grünen. „Das entspricht nicht den Kernkompetenzen unserer Kurstadt mit Gesundheit, Natur und sanftem Tourismus. Die anstehenden Herausforderungen des Klimawandels bedeuten auch, dass wir unser Konsumverständnis völlig überdenken und deutlich nachhaltiger wirtschaften müssen“, so Kastner und Gödecke.

Das führe nach dem Verständnis vieler Grünen dazu, dass neben einer nachhaltigen und fairen Produktion, das Wiederverwerten, die Reparatur und ein Second-Hand-Ansatz einen deutlich wichtigeren Stellenwert im Konsumverhalten erhalten müssten. „Hier sehen wir Chancen für ein Konzept, das Bad Lippspringe nachhaltig für die Zukunft aufstellt und mit einem erhöhten Wohn- und Lebensraumangebot in der Innenstadt die Erlebnisqualität steigert.“

City-Outlet-Center beherrscht seit langem Diskussion

Den Grünen ist außerdem die aktive Beteiligung der Bevölkerung wichtig. Ohne eine direkte Befragung der Öffentlichkeit und kommunaler Beteiligung in der Betreibergesellschaft sei eine Unterstützung durch Bündnis 90/Die Grünen in Bad Lippspringe nur schwer vorstellbar.

Das Thema City-Outlet-Center beherrsche zwar seit langem die Diskussion um die Zukunft des lokalen Einzelhandels in Bad Lippspringe, weil es aber zunächst keine aussagekräftigen Informationen und Hintergründe für eine ausreichende Bewertung und Einschätzung gegeben und man eigentlich gespannt auf ein belastbares Konzept gewartet habe, habe sich der Ortsverband der Grünen in Bad Lippspringe gemeinsam mit der Grünen-Fraktion sehr schwer getan, eine gemeinsame politische Stellungnahme zu den Plänen eines Outlet-Centers in der Innenstadt abzugeben, so Kastner und Gödecke. Um ein gemeinsames Stimmungsbild einzufangen, führte der Ortsverband schließlich unter seinen Mitgliedern eine Befragung zum City-Outlet-Center durch.

„Auch hier zeigt sich ein nicht einheitliches Bild, ob man nun das Outlet-Center grundsätzlich ablehnen oder befürworten solle“, teilen die Grünen mit. In vielen Rückmeldungen und Kommentaren zeige sich schnell, dass viele Mitglieder noch viele Fragezeichen sehen und wichtige Voraussetzungen nicht vollumfänglich geklärt seien.

Grüne erwarten nachhaltiges Konzept

Gerade im Zusammenhang mit der erwartbaren Zunahme des Individualverkehrs erwarten die Grünen ein entsprechendes nachhaltiges Konzept. Wichtig sei, dass die Initiatoren um Sylvia Schubert deutlich machten, wie viele Parkplätze benötigt werden, welches Bewirtschaftungskonzept die Betreiberfirma plant, wie der allgemeine ÖPNV verbessert wird und welche Park & Ride-Konzepte entwickelt werden, um die Innenstadt von zu viel Autoverkehr zu entlasten.

Grundsätzlich öffnen sich die Mitglieder der Grünen dem Argument, dass ein City-Outlet-Center mit einem Erlebnisangebot eine echte Alternative für den Internethandel sein kann. Gleichzeitig werden aber Befürchtungen klar geäußert, dass hier nur wenige nachhaltige und zukunftsweisende Ansätze verfolgt werden.