Halloween beim Kürbisfestival in der Gartenschau Bad Lippspringe

Zum Abschluss des Kürbisfestivals in der Gartenschau Bad Lippspringe erwartet die Besucher am Sonntag, 30. Oktober, ab 11 Uhr ein familienfreundliches Halloween-Programm. Neben dem kreativen Kürbisschnitzen für Kinder und einer kindgerechten Feuershow wird es auch zwei Autorenlesungen aus dem Bilderbuch „Grete sieht Gespenster“ und eine Verlosung des Fördervereins geben. Für Jahreskarten-Inhaber und Kinder bis einschließlich 17 Jahre ist der Eintritt wie gewohnt kostenfrei.

Das Halloween-Programm beginnt um 9 Uhr mit dem Kürbisquiz, in dessen Rahmen der Gartenschau-Förderverein Preise verlost – darunter Eintrittskarten für den Dinopark in Münchhagen und die Westfalen-Therme. Alle Kinder, die ihr Glück versuchen möchten, können sich wie gewohnt ein Quizheft am Haupteingang der Gartenschau abholen und darin die Fragen zu den Kürbis-Skulpturen beantworten. Anschließend schreiben sie ihren Namen inklusive Adresse auf das Heft und werfen es in die Lostrommel am Haupteingang. Die Verlosung findet um 14.30 Uhr auf der Waldbühne Adlerwiese statt.

Darüber hinaus stehen am Vormittag zwei unterhaltsame Lesungen aus dem Kinderbuch „Grete sieht Gespenster“ im wettergeschützten Trauzelt auf dem Programm. Um 11 und um 11.45 Uhr nimmt Autorin Barbara Leiße alle kleinen und großen Zuhörer ab drei Jahren mit in die Welt des Hahns Grete, der einen nächtlichen Ausflug unternimmt und statt der erhofften Sterne flatternde Gespenster sieht. Die Gartenschau-Besucherinnen und -Besucher dürfen gespannt sein, wie der mutige Hahn diese Gefahr meistert.

Am frühen Nachmittag sind alle Mädchen und Jungen dazu eingeladen, selbst kreativ zu werden und auf der Adlerwiese einen Halloween-Kürbis zu schnitzen und zu gestalten. Von 14 bis 16 Uhr sind der Fantasie der kleinen Künstler keine Grenzen gesetzt – so lange der Kürbisvorrat reicht. Anschließend klingt das familienfreundliche Halloween-Programm mit einem Auftritt der Bielefelder Künstler „Feuerflut“ aus. Ihre Feuershow beginnt gegen 16 Uhr auf der Adlerwiese.

Als besonderen Service hat die Gartenschau Bad Lippspringe für alle Kürbisfestival-Sonntage einen kostenfreien Shuttle-Service eingerichtet. Die Besucher können bequem auf dem Shuttle-Parkplatz „Am Vorderflöß“ parken und von dort mit Bussen zum Haupteingang und auch wieder zurück pendeln. Weitere Informationen, einen Übersichtsplan und alle Details zum Kürbisfestival gibt es online unter www.gartenschau-badlippspringe.de.