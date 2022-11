Handwerk muss um Azubis kämpfen: 47 Unternehmen stellen sich in Bad Lippspringe vor

Handwerk hat goldenen Boden – diese alte Weisheit spielt bei vielen Jugendlichen, die aktuell auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, kaum noch eine Rolle. Viele von ihnen entscheiden sich am Ende lieber für einen kaufmännischen Beruf, der körperlich weniger anstrengend ist. Die Ausbildungs- und Praktikumsmesse der Gesamtschule Bad Lippspringe versuchte, Jugendliche und Ausbildungsbetriebe miteinander ins Gespräch zu bringen und so auch mögliche Vorbehalte abzubauen.

Und das beiderseitige Interesse war groß. Insgesamt 47 kleine und große Betriebe - die Mehrzahl aus der Region Detmold und Paderborn - waren der Einladung der Schule gefolgt. „Das ist eine wirklich starke Zahl“, freute sich Bürgermeister Ulrich Lange. Und mit Blick auf die etwa 250 jugendlichen Besuchern betonte er, dass Bad Lippspringe einmal mehr seinem Anspruch als Zukunftsstadt gerecht werde.

„Im nächsten Jahr steuern wir bei den teilnehmenden Unternehmen die 50er Marke an“ gab sich Birgitt Werth optimistisch. Die Lehrerin ist an der Gesamtschule unter anderem auch als Studien- und Berufswahlkoordinatorin tätig. Die Ausbildungsmesse in Bad Lippspringe bereitet sie jedes Jahr akribisch vor. Selbst in den Schulferien ist sie nach Aussage von Rektorin Roswitha Hillebrand unterwegs und rührt fleißig die Werbetrommel für die gute Sache.

Die Gesamtschule will ihre Schüler auf ihrem Weg von der Schulbank in die Berufswelt so gut wie möglich begleiten und vorbereiten. Ab Klasse 8 eröffnen Praktika den Jugendlichen die Möglichkeit, sich selbst in unterschiedlichen Berufsfeldern auszuprobieren. „Die jungen Heranwachsenden heute favorisieren vor allem kaufmännische Berufe“, sagt Olga Hildebrand. Und sie muss es wissen: Die Berufsberaterin der Agentur für Arbeit ist regelmäßig jeden Montag in der Gesamtschule, um den Schülern bei Fragen zur Berufswahl mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Nüthen Restaurierungen präsentiert sich zum zweiten Mal auf der Bad Lippspringer Ausbildungsmesse. Der bundesweit tätige Fachbetrieb für Denkmalpflege und Restaurierungen hatte im Außenbereich der Gesamtschule eine kleine Werkstatt aufgebaut. „Wir suchen vor allem Jugendliche, die sich für eine handwerkliche Ausbildung interessieren. Beispielsweise zum Maurer, Maler oder Steinmetz“, sagte Christian Gierke, Leiter der Nüthen-Niederlassung in Bad Lippspringe

Freuen sich über eine erfolgreiche Ausbildungsmesse (von links): Bürgermeister Ulrich Lange, Birgitt Werth, Studien- und Berufswahl-Koordinatorin, Rektorin Rosiwtha Hillebrand und Johanna Magiera-Rammert, didaktische Leitung. Foto: Klaus Karenfeld

Der 13-jährige Lenn nutzt die Gunst der Stunde, probeweise einmal mit Meißel und Hammer zu arbeiten. Natürlich immer unter den aufmerksamen Augen von Steinmetzmeister Morten Pachur.

Auch Global Player wie die Weidmüller Interface GmbH präsentierten sich auf der Ausbildungsmesse in Bad Lippspringe vertreten Und das zum wiederholten Male. Das Unternehmen (Hauptsitz Detmold) ist auf dem Gebiet der elektrischen Verbindungstechnik und Elektronik tätig und unterhält Produktionsstätten und Vertretungen in 80 Ländern weltweit.

Die Ausbilder Martin Müller und Oliver Uthoff kennen die aktuellen Berufswünsche der Jugendlichen aus zahllosen Gesprächen sehr genau: „Es gibt Berufe, die liegen voll im Trend. Die Ausbildung zum Mechatroniker oder zum technischen Produktdesigner beispielsweise stehen auf der Wunschliste ganz oben.“

Das Portfolio von Weidmüller sei aber viel breiter gefächert. Müller und Uthoff versuchten deshalb den Blick der Schüler auf andere, vielleicht weniger bekannte Berufe zu lenken. Als Beispiele nannte Müller die Ausbildung zum Oberflächenbeschichter oder Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik.

Übrigens: Viele der jugendlichen Besucher kamen ohne Begleitung zur Ausbildungsmesse. Etwa ein Viertel hatte elterlichen Beistand.