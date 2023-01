Hartmut Schlüter aus Bad Lippspringe erhält Diamantenen Meisterbrief der Schornsteinfeger

„Für mich ist es mein Traumberuf“, sagt Hartmut Schlüter. Und in seinem Beruf als Schornsteinfeger hat der heute 82-Jährige Besonderes geleistet. Zu seinem 60-jährigen Meisterjubiläum wurde der Bad Lippspringer nun mit dem Diamantenen Meisterbrief ausgezeichnet.

Hartmut Schlüter, Bezirksschornsteinfegermeister i. R., an der Burgruine und Lippequelle in Bad Lippspringe.

„In Anerkennung hervorragender Leistungen im und für das Handwerk“, so heißt es auf der Urkunde, die Dirk Franck, Obermeister der Schornsteinfeger-Innung OWL, dem Bezirksschornsteinfegermeister i. R. Hartmut Schlüter bei einer Feierstunde in Augustdorf überreichte. Rund 150 Kolleginnen und Kollegen aus dem gesamten Regierungsbezirk Detmold sowie weitere Gäste aus Münster und von der Bezirksregierung Detmold hatten sich in der „Oase“ versammelt.