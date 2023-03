Feuerwehreinsatz am späten Samstagabend – Rauchmelder alarmiert Bewohner

Bad Lippspringe

„Ohne den Rauchmelder im Schlafzimmer wäre der Brand erst in der Nacht bemerkt worden“, sagte Brandoberinspektor Martin Schmidt von der Feuerwehr Bad Lippspringe nach einem Einsatz an der Vom-Stein-Straße am späten Samstagabend.