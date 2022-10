Bad Lippspringer „Heidegeister“ nehmen drei Neue auf

Die Einladungskarten sind begehrt. Wer sie in seinem Briefkasten findet, darf sich glücklich schätzen. Einmal im Jahr lassen es die Bad Lippspringer „Heidegeister“ so richtig krachen. 2022 haben die 27 Mitglieder aber allen Grund, besonders ausgelassen zu feiern.

Die bunt gemischte Truppe feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Auch prominente Gäste werden zur Partysause in den „Westfälischen Stuben“ erwartet. Die Bad Lippspringer „Heidegeister“ sind inzwischen Kult. In der Kur- und Badestadt kennt sie jeder. Doch nur die wenigsten haben das Glück, sie live zu erleben.

Angefangen hat alles vor genau 30 Jahren. In der ehemaligen Gaststätte Oberließ ließ Wirt Heiko Peters seine Gäste erstmals ein Gläschen „Heidegeist“ probieren. Der magenfreundliche Schnaps mit seinen 31 Kräuter-Essenzen hat seine Wiege in der Lüneburger Heide.

Ein erster Schluck machte Lust auf mehr. Und das war die Geburtsstunde der Bad Lippspringer „Heidegeister“. Die Zahl der anfänglich sieben Gründungsmitglieder ist inzwischen auf immerhin 27 gestiegen; darunter sind sieben Damen. Und auch die irische Partnerstadt Newbridge ist mit immerhin zwei Mitgliedern vertreten. Bei der Feier am kommenden Sonntag, 23. Oktober, ab 11 Uhr in den Westfälischen Stuben soll der Kreis um drei Neulinge erweitert werden.

„Damit aber kein falscher Eindruck entsteht: Bei unserer Feier steht nicht der Genuss von Alkohol im Vordergrund, sondern das gemütliche Beisammensein“, stellt der Vorsitzende, Obergeist Günter Schäfers, klar. Und so wird den Gästen – wie im Oktober üblich – pünktlich zur Mittagszeit leckere Rinderwurst serviert.

Die „Heidegeister “sind nicht nur in Bad Lippspringe bekannt. Auch den Paderborner Landrat Christoph Rüther und den Schlänger Bürgermeister Marcus Püster hat Obergeist Günter Schäfers zu vergangenen Treffen als Gäste begrüßen können.

Bad Lippspringes Bürgermeister Ulrich Lange (Ratsgeist) ist ebenfalls regelmäßig mit von der Partie. Zum Kreis der Gründungsmitglieder gehören im Übrigen auch Schriftgeist Karl-Wilhelm Düsing, Goldgeist Raphael Schäfers, Musikgeist Jochen Raschke, Baumgeist Raphael Baumhör sowie Frittengeist Heinz-Bernd Kürpick.

Nach dem Rinderwurstessen ist traditionell Partystimmung angesagt. Für Unterhaltung sorgen dieses Mal den Nachmittag über ein als ostwestfälischer Landwirt verkleideter Parodist sowie das eine oder andere Prominenten-Double. Den guten musikalischen Ton für eine Tanzeinlage gibt eine Live-Band vor. „Mehr möchten wir vorab aber nicht verraten“, so Günter Schäfers. Und er fügt hinzu: „Im Partytrubel wollen wir aber natürlich auch an die Menschen denken, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.“ Mit der Sammelaktion „Wir tauschen die Mäuse“ konnten über die Jahre viele Spenden an soziale Einrichtungen und Organisationen übergeben werden. „An dieser Tradition wollen wir jetzt und auch in Zukunft festhalten“, betont Schäfers.

Etwas geändert hat sich in den vergangenen Jahren aber doch: Nach Schließung der Gaststätte Oberließ mussten die „Heidegeister“ nach einem neuen Quartier suchen. Herzliche Aufnahme fanden sie in den „Westfälischen Stuben“. Auch die Parkstube ist von Anfang an ein beliebter Treffpunkt der Gruppe.