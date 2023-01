Heiner Düsing hält Gesangverein 60 Jahre die Treue

In seiner Begrüßungsrede hatte Brinkmann zuvor an die großen Herausforderungen der vergangenen drei Jahre erinnert. Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und die anhaltende Energiekrise hätten auch das Leben der hier in Deutschland lebenden Menschen nachhaltig beeinflusst. Mit Blick auf den Männerchor merkte er aber auch an: „Das vergangene Vereinsjahr war ein sehr gutes.“

Das Sommerkonzert gemeinsam mit dem singenden Bäckermeister Ingo Dickewied sei ebenso ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender gewesen wie das Frühschoppenkonzert zum Stadtfest oder das Chorkonzert im Advent. Und auch den Senioren im Lüningshof in Schlangen habe der Männerchor mit seinem „Fensterkonzert“ eine musikalische Freude bereitet.

In Zukunft, so Brinkmann, wolle die „Harmonie“ mit qualitativ gutem Gesang und der nötigen Portion Geselligkeit versuchen, neue Sänger für das gemeinsamen Singen zu begeistern. In diesem Zusammenhang dankte Brinkmann dem Vorstand sowie Chorleiter Markus Maurer und dessen Stellvertreter Wilfried Stöber für die geleistete Arbeit. Einen umfassenden Einblick in weitere Aktivitäten des Vereins gab Schriftführer Heinz Hildmann. Und Kassierer Johannes Tack stellte seinen Kassenbericht vor.

Ein Fokus der Veranstaltung waren die turnusmäßigen Wahlen zum Vorstand. In ihren Ämtern einstimmig bestätigt wurden Andreas Wagner als zweiter Vorsitzender und Uwe Externest als zweiter Kassierer. Neu im Amt ist Markus Fleitmann. Er tritt die Nachfolge von Bernd Ritter an, der aus privaten Gründen nicht mehr kandidiert hatte. Als Notenwarte wurden Georg Heukamp und Reinhard Schulte bestätigt.

Der erste Vorsitzende Malte Brinkmann zeichnete Jubilar Heiner Düsing mit der goldenen Ehrennadel aus. Foto: MC Harmonie

Neben Heiner Düsing wurde an diesem Abend auch Hubertus Vogt für langjährige Mitgliedschaft geehrt. Er hält dem Männerchor seit 25 Jahren die Treue. Ihm verlieh der Chorverband NRW die Ehrennadel in Silber.

Abschließend gab es noch einen Ausblick auf bereits fest geplante Veranstaltungen. So sollen das traditionelle Sommerkonzert am 18. Juni und das Adventskonzert am 10. Dezember stattfinden.