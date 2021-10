Historische Immobilie in Bad Lippspringe hat eine Zukunft

Bad Lippspringe

Für das Gebäude der ehemaligen Auguste-Viktoria-Klinik (AVK) deutet sich eine gute Zukunft an. Die Stadt Bad Lippspringe wird nach einem entsprechenden Beschluss in der Ratssitzung am Montagabend einen Erbbaurechtsvertrag mit einer Investorengruppe abschließen, die vielfältige Nutzungen auf dem mehr als 37.000 Quadratmeter großen Grundstück realisieren möchte.

Von Klaus Karenfeld