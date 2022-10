Historischer Umzug lockt Massen in Bad Lippspringer Innenstadt  

Bad Lippspringe

Stadtfest und Herbstkirmes in Bad Lippspringe haben einen Start nach Maß erwischt. Der seit 2012 erstmals wieder veranstaltete historische Umzug war am Sonntag der Besuchermagnet im Arminiuspark. Über den Ehrenamtspreis „Das Wir gewinnt“ durften sich die Badestädter Weihnachts-Sänger freuen. Und die Deutsch-Irische Partnerschafts-Initiative (DIPI), die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert, rockte von Beginn an die Badestädter Innenstadt.

Von Klaus Karenfeld