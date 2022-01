Hohe Hürden für Hubschrauberlandeplatz am Feuerwehrgerätehaus in Bad Lippspringe

Bad Lippspringe

Am Standort des geplanten Feuerwehrgerätehauses in Bad Lippspringe wird es keinen Hubschrauberlandeplatz geben. Das sieht jedenfalls ein Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung vor, über den am kommenden Mittwoch, 19. Januar, der Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr berät. Der Rat hatte im November beschlossen, die Errichtung eines Hubschrauberlandeplatzes am Kalli-Gaulke-Weg prüfen zu lassen.

Von Uwe Hellberg