„Hypnose gehört in qualifizierte Hände“

Jahreskongress mit 800 Teilnehmern in Bad Lippspringe - Fachwissen wird in 50 Workshops vermittelt

Bad Lippspringe

Die Kur- und Badestadt ist in diesen Tagen wieder Veranstaltungsort für den Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie (DGH). Etwa 800 Teilnehmer werden dazu erwartet - in der Mehrzahl Ärzte, Psychologische Psychotherapeuten und Zahnärzte. Seit der Gründung der Gesellschaft vor genau 40 Jahren wird der Kongress in Bad Lippspringe ausgerichtet.

Von Klaus Karenfeld