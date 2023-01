In Bad Lippspringe brennen in der Silvesternacht zwei Container

Nach Angaben der Feuerwehr wurde sie um 1.53 Uhr zu einem Containerbrand an der Auguste-Victoria-Allee bei der Klinik am Park alarmiert. Das erste Fahrzeug hatte gerade die Wache zur Einsatzstelle verlassen, als die Meldeempfänger erneut Alarm auslösten. Ein weiterer Müllcontainer am Altenwohn- und Pflegeheim St. Josef in der Josefstraße brannte.

Während der Containerbrand an der Klinik am Park mit dem Löschgruppenfahrzeug 20 abgearbeitet werden konnte, war für den Container in der Josefstraße ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften und Material erforderlich. Der Brandherd war in der Müllcontainerpresse nur mit einem Herausziehen des Containers vom Abstellplatz zugänglich. Dazu mussten der etwa sieben bis acht Tonnen schwere Container mit Hilfe der Seilwinde bewegt werden.

Letztendlich blieb nur die Maßnahme der Flutung des Containers möglich. Die Einsatzstelle konnte dem Hausmeister übergeben werden, ebenso Material für kleine Nachlöscharbeiten. Insgesamt waren 25 Feuerwehrleute an den beiden Einsätzen beteiligt. Nach Angaben der Feuerwehr hat die Polizei Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.