Informationstafel in Bad Lippspringe enthüllt

Dieses Gotteshaus stand an diesem Ort bis zum Ende der 1920er Jahre und wurde dann abgerissen. Es ist bekannt, dass es auch von jüdischen Kurgästen besucht wurde.

In dem Gebäude hatte sich zuvor ein Kaufhaus befunden. Es hatte eine zweiflügelige Eingangstür mit Rundbogen sowie rechts und links zwei Fenster, ebenfalls mit Rundbögen. Das Haus war der jüdischen Gemeinde 1889 von der Paderborner Witwe von Münchhausen zur Verfügung gestellt worden, nachdem diese es gekauft hatte.

Kleine Gemeinde

Joachim Hanewinkel und Ludwig Mikus, die die Historie des Hauses recherchiert haben, erklärten während der Enthüllung der Gedenk-Tafel weitere Details. Die damalige jüdische Gemeinde sei nicht sehr groß gewesen, aus dem Jahr 1887 seien sieben jüdische Familien mit 34 Personen bekannt.

Es sei schwierig gewesen, von dem Gebäude ein Foto aufzutreiben. Das auf der Gedenktafel gezeigte Bild zeigt die damalige Kurparkstraße, einen Teil der Schäferbrücke und der Kastanienallee. Das Gotteshaus ist nur im Hintergrund zu sehen.

Juden mussten in Lippequelle ausharren

Dass es in Bad Lippspringe zur Pogromnacht am 9. November 1938 keine Synagoge gab, die man anzünden konnte, hinderte die hiesigen Nationalsozialisten übrigens nicht daran, sich etwas anderes auszudenken. Damals trieb man mehrere Juden in die Lippequelle, wo man sie in menschenverachtender Weise bei einer symbolischen „Taufe“ stundenlang im kalten Wasser ausharren ließ, berichten die Arbeitsgruppe Stolpersteine und der Heimatverein.

In Bad Lippspringe erinnern inzwischen 38 Stolpersteine an die vom NS-Regime verfolgten Juden und Zeugen Jehovas, die ebenfalls von der NS-Diktatur diskriminiert und verfolgt wurden.